الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في أبو اسكندر بغزة

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بارتكاب الاحتلال الصهيوني مجزرة جديدة اليوم الأحد في غزة.



وذكرت التقارير الصحفية بقيام الاحتلال بمجزرة في منطقة أبو اسكندر غرب شارع الجلاء.

وقالت إن الاحتلال قصف عدة منازل تتواجد بجوارها محطة تحلية مياه وأثناء اكتظاظ المواطنين لتعبئة المياه تم القصف.

ولم يتم حصر الضحايا بعد.

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن مسئولين في القطاع المحاصر أن عدد المفقودين في غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل وصل إلى رقم ضخم.

وقالت التقارير أن عدد المفقودين وصل إلى 6000 آلاف نحو 4000 آلاف منهم من الأطفال.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب المزيد من المجازر في مناطق من قطاع غزة من أجل تحقيق حلم الاحتلال في التهجير القسري لسكان القطاع.

