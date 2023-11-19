جيش الاحتلال يعلن تعليق الأنشطة العسكرية لفترة وجيزة في رفح بغزة

أكد مسعفون أن مسلحين من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية التي كانت تحاول التوغل في أكبر مخيم للاجئين في قطاع غزة يوم الأحد وإن 11 شخصا على الأقل قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على منزل مع تزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح بعض الرهائن من القطاع.

قالت صحيفة واشنطن بوست اليوم الأحد، إن الوسطاء الأمريكيين يقتربون من التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لإطلاق سراح عشرات النساء والأطفال المحتجزين كرهائن في غزة مقابل وقف الحرب لمدة خمسة أيام من شأنه أن يساعد في تعزيز شحنات المساعدات الطارئة للمدنيين في غزة، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت يوم السبت أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين أمريكيين نفوا ذلك، وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن الجهود مستمرة للتوصل إلى اتفاق.

لكن سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة مايكل هرتزوغ قال يوم الأحد في مقابلة مع برنامج 'هذا الأسبوع' على شبكة ABC إن إسرائيل تأمل في أن تتمكن حماس من إطلاق سراح عدد كبير من الرهائن 'في الأيام المقبلة'.

واحتجزت حماس حوالي 240 رهينة خلال هجومها المميت عبر الحدود على المجتمعات الإسرائيلية في 7 أكتوبر، الأمر الذي دفع إسرائيل إلى فرض حصار على غزة وغزو الأراضي الفلسطينية للقضاء على الجماعة الإسلامية الحاكمة.

وذكرت رويترز في 15 نوفمبر أن وسطاء قطريين يسعون للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس لتبادل 50 رهينة مقابل وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام، نقلا عن مسؤول مطلع على المحادثات. وفي ذلك الوقت قال المسؤول إنه تم الاتفاق على الخطوط العامة لكن إسرائيل ما زالت تتفاوض على التفاصيل.

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم الأحد في مؤتمر صحفي في الدوحة إن النقاط الشائكة الرئيسية التي تحول دون التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن أصبحت الآن 'بسيطة للغاية' - وهي في الأساس قضايا عملية ولوجستية.

وتتزامن المحادثات الدقيقة المتعلقة باحتجاز الرهائن مع استعداد اسرائيل لتوسيع هجومها ضد حماس ليشمل النصف الجنوبي من قطاع غزة المكتظ بالسكان وهو ما يتجلى في تزايد الضربات الجوية هناك على أهداف تعتبرها اسرائيل أوكارا للنشطاء المسلحين.

واقتحمت الدبابات والقوات الإسرائيلية غزة أواخر الشهر الماضي بعد غارة جوية مدمرة ردا على هجوم حماس الصادم في 7 أكتوبر، وتقول إنها انتزعت السيطرة على مناطق واسعة من الشمال والشمال الغربي والشرقي حول مدينة غزة.

لكن مقاومة حماس بأسلوب حرب العصابات لا تزال شرسة في جيوب في الشمال شديد التحضر، بما في ذلك أجزاء من مدينة غزة ومخيمي جباليا والشاطئ للاجئين المترامي الأطراف، وفقا لحماس وشهود محليين.

قتال عنيف

وأفاد شهود عيان بأن قتالاً عنيفاً دار خلال الليل بين مسلحي حماس والقوات البرية الإسرائيلية التي حاولت التقدم إلى جباليا، أكبر مخيمات القطاع الذي يأوي نحو 100 ألف شخص.

ويقول مسعفون فلسطينيون إن جباليا تعرضت لقصف إسرائيلي متكرر أدى إلى مقتل عشرات المدنيين. وتقول إسرائيل إن الضربات قتلت العديد من المسلحين الذين كانوا يحتمون هناك.

وحث الجيش الإسرائيلي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي باللغة العربية، يوم الأحد سكان العديد من أحياء جباليا على الإخلاء باتجاه جنوب غزة 'حفاظا على سلامتهم'، وقال تحقيقا لهذه الغاية إنه سيوقف العمل العسكري من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا.

وقالت وزارة الصحة في جباليا إنه بعد انتهاء فترة 'التهدئة'، استشهد 11 فلسطينيا في غارة جوية إسرائيلية على منزل.

ورفض معظم سكان جباليا النداءات الإسرائيلية السابقة لإخلاء المنطقة الواقعة جنوب القطاع الساحلي الضيق.\

ويقول الفلسطينيون إن الجنوب تعرض أيضًا لقصف إسرائيلي متكرر، مما يجعل الوعود الإسرائيلية بالسلامة سخيفة.

وبعد عدة حروب غير حاسمة منذ عام 2007، تعهدت إسرائيل بتدمير حماس بعد هجومها في 7 أكتوبر الذي قتل فيه حوالي 1200 إسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية، وهو اليوم الأكثر دموية في تاريخ البلاد الممتد 75 عاما.

ورفعت وزارة الصحة في غزة عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل إلى 12300، من بينهم 5000 طفل.

غارات جوية في وسط غزة

وفي وسط القطاع الساحلي الضيق، قال مسعفون فلسطينيون إن 31 شخصا قتلوا، بينهم صحفيان محليان، في غارات جوية إسرائيلية استهدفت عددا من المنازل في مخيمي البريج والنصيرات للاجئين في وقت متأخر من مساء السبت. وأضافوا أن ضربة جوية أخرى قتلت امرأة وطفلها خلال الليل في مدينة خان يونس بجنوب البلاد.

وفي مستشفى ناصر في خان يونس، سار عشرات الفلسطينيين لحضور جنازة 15 مواطنا قتلوا في غارة إسرائيلية على مبنى سكني يوم السبت. 'شبابنا يموتون ونساءنا وأطفالنا يموتون، أين الرؤساء العرب؟' وبكت هيداية عصفور، وهي قريبة لبعض القتلى.

ويزعم الجيش الإسرائيلي إن حماس تستخدم المباني السكنية والمدنية الأخرى كغطاء لمراكز القيادة ومخابئ الأسلحة ومنصات إطلاق الصواريخ وشبكة أنفاق واسعة تحت الأرض. وتنفي الحركة الإسلامية استخدام دروع بشرية لشن الحرب.

وقالت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس إن نشطاء قتلوا ستة جنود من مسافة قريبة في قرية جحر الديك شرق مدينة غزة بعد أن نصبوا لهم كمينا بصاروخ مضاد للأفراد واقتحموا المكان بالأسلحة الرشاشة.

وقال الجيش إن سبعة جنود إسرائيليين قتلوا في القتال يوم السبت دون تقديم تفاصيل. وقتل 62 جنديا في القتال بحسب إحصاءات الجيش.

'منطقة الموت' في أكبر مستشفى في غزة

ووصف فريق بقيادة منظمة الصحة العالمية، الذي زار مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة، المستشفى بأنه 'منطقة الموت'، بعد أيام من استيلاء القوات الإسرائيلية المتقدمة على المبنى للقضاء على مركز قيادة مزعوم تحت الأرض لحماس.

ورصد فريق منظمة الصحة العالمية وجود علامات على إطلاق نار وقصف ومقبرة جماعية عند مدخل مستشفى الشفاء، وقال إنه يضع خططاً للإجلاء الفوري لـ 291 مريضاً متبقين، بمن فيهم جرحى الحرب، و25 موظفاً.

وقالت وزارة الصحة في غزة إنه تم يوم الأحد إجلاء 31 طفلا خدجا من مستشفى الشفاء في عملية مشتركة بين الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني وسيتم نقلهم عبر معبر رفح الحدودي الجنوبي إلى مصر لتلقي العلاج هناك.

وأضافت أن ثمانية أطفال خدج توفوا في السابق في مستشفى الشفاء بسبب نقص الكهرباء والأدوية الضرورية للرعاية.

وغادر مئات المرضى والموظفين والنازحين الآخرين الذين كانوا يحتمون في الشفاء يوم السبت، حيث قال مسؤولو الصحة الفلسطينيون إن القوات الإسرائيلية طردتهم بشكل غير إنساني، وقال الجيش إن المغادرة كانت طوعية.

ظل سكان غزة المصابون بصدمات نفسية يتنقلون منذ بداية الحرب، فيلجأون إلى المستشفيات أو يتنقلون من الشمال إلى الجنوب، وفي بعض الحالات يعودون مرة أخرى، في إطار جهود يائسة للبقاء بعيدا عن خط النار.