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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئولون أمريكيون وإسرائيليون: الاتفاق على إطلاق سراح عشرات الأسرى قريبا

الرهائن
الرهائن

قال مسئولون أمريكيون وإسرائيليون، اليوم الأحد، إن اتفاق إطلاق سراح عشرات الأسرى لدى حماس في غزة، قد يكون قريبا خلال الأيام المقبلة، بعد ظهور أنباء ليلة أمس تشير إلى أن مثل هذه الخطة تتبلور.

وقال نائب مستشار الأمن القومي جوناثان فاينر، في برنامج 'هذا الأسبوع' على قناة ABC، إنه يمكن إطلاق سراح 'أكثر من العشرات' من الأسرى كجزء من صفقة محتملة توسطت فيها الولايات المتحدة وإسرائيل وحماس عبر وسطاء في قطر.

وأكد فاينر أنه بينما يقترب المسئولون من التوصل إلى اتفاق، فمن الواضح أن المناقشات 'وصلت إلى مرحلة حساسة للغاية'.

كما أنه لم يكشف عن تفاصيل الصفقة المحتملة لكنه كرر فكرة أن ما تبقى هو في الغالب عقبات لوجستية وعملية.

'لكننا لم ننته بعد - لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد. وأعتقد أنه سيكون من السابق لأوانه استنتاج أن هذا أمر لا مفر منه بالنظر إلى مدى قربنا في الماضي. 'وأعتقد أن الشيء الوحيد الذي لن أفعله هو مراجعة جميع المجالات المعلقة التي لا تزال هناك مفاوضات بشأنها. نحن لا نتفاوض على هذه الأمور في العلن. ولكن من الأولويات القصوى محاولة إنجاز ذلك”.

وقال أيضًا إن الولايات المتحدة تعتقد أن 'أغلبية' الرهائن ما زالوا على قيد الحياة وأنه يمكن إطلاق سراح 'عدد كبير' منهم كجزء من الصفقة. وعندما سُئل عن عدد الأشخاص الذين يمكن إطلاق سراحهم، قال 'بالتأكيد أكثر من العشرات'.

وأدلى فاينر بتعليقات مماثلة في برنامج 'Meet the Press' الذي تبثه قناة NBC يوم الأحد، حيث قال إنه يمكن إطلاق سراح 'أكثر من 12' رهينة.

واحتجزت جماعة حماس المسلحة حوالي 240 شخصًا كرهائن، من بينهم إسرائيليون وأمريكيون ومواطنون أجانب آخرون، خلال هجومها الأولي في 7 أكتوبر على إسرائيل، والذي خلف أكثر من 1200 قتيل. 

ومنذ ذلك الحين، تم إطلاق سراح عدد قليل فقط من الرهائن.

ومنذ أكثر من شهر، قال المسؤولون الأمريكيون إنهم يعطون الأولوية لإخراج الرهائن من غزة. 

وفي الجولة الأخيرة من المفاوضات، قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هيرزوغ، الأحد، إن الاتفاق قد يتم التوصل إليه في الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف: 'نأمل أن نتمكن من إطلاق سراح عدد كبير من الرهائن في الأيام المقبلة. ولا أريد الخوض في تفاصيل هذه المحادثات. 

وقال هرتزوغ في برنامج “هذا الأسبوع” على قناة ABC: “من الواضح أنهم حساسون للغاية”. 'كلما قلصنا من الخوض في التفاصيل، كلما كانت فرص التوصل إلى مثل هذه الصفقة أفضل. لكنها جهود جادة للغاية وآمل أن نتمكن من التوصل إلى الاتفاق في الأيام المقبلة.

وأضاف هرتسوغ أيضًا إنهم يناقشون “وقف القتال لبضعة أيام” حتى يمكن إطلاق سراح الرهائن.

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