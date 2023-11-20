عاجل
بنك الاستثمار الأوروبي : مستعدون لتنمية قطاع الشرب والصرف الصحي بمصر صحف الإمارات.. استشهاد 41 فلسطينيا من عائلة واحدة في ضربة إسرائيلية.. مسئول في الرئاسة الإماراتية يزور الأطفال الفلسطينيين في المستشفي اجتماع لتحالف الأعمال العربي الصيني لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين بكين والدول العربية غرابة: استبعاد ثلاثي المنتخب قرار فيتوريا وعبور سيراليون خطوة نحو التأهل لكأس العالم تصدرت التريند.. شاهد حنان مطاوع بإطلالات تشعل السوشيال ميديا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

120 مليار دولار| كنز كبير للشركات المصرية في ليبيا.. ما القصة؟

إنشاء مصرف ليبي مصري
إنشاء مصرف ليبي مصري ومنطقة حرة قرب منفذ السلوم

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعا موسعا مع وفد مجلس أصحاب الأعمال الليبي لبحث فرص التعاون الاستثماري والتجاري المشترك وإتاحة المجال أمام الشركات المصرية في إعمار ليبيا والتي تقدر المرحلة الأولى منها بإجمالي استثمارات 120 مليار دولار.

جانب من اللقاء 

إنشاء مصرف ومنطقة حرة 

وذكرت الجمعية، في بيان الأحد، أن الوفد الليبي اقترح تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس وجمعية رجال الأعمال المصريين كما وجه الدعوة للجمعية لتنظيم رحلة عمل إلى ليبيا خلال الفترة القادمة للتعرف على فرص التبادل التجاري وزيادة حركة الاستثمار بين مصر وليبيا.

txt

مقومات سياحة الكهوف في مصر وليبيا.. دكتوراة بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة

txt

تعاون بين مصر وليبيا في مجال أمن وسلامة الطيران

وقدم وفد مجلس أصحاب الأعمال الليبي مقترحا بإنشاء مصرف ليبي مصري مشترك وإنشاء منطقة حرة لوجستية بالقرب من منفذ السلوم الحدودي وتفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين ليبيا ومصر وحل مشاكل انتقال الأفراد والأموال بين الجانبين.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين علي عيسى، على عمق وأهمية العلاقات المصرية الليبية مشيرا إلى أن هناك الكثير من المجالات والفرص الحقيقية التي يمكن أن تمثل نقطة انطلاق جديدة بين البلدين.

جانب من اللقاء 

مكاسب هائلة للطرفين 

وفي هذا الصدد، قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر تتطلع إلى دور محوري في إعادة اعمار ليبيا وكذلك ليبيا أيضا تعلم أن لدى مصر خبرات هائلة وشركات متميزة في مجالات البنى التحتية وإعادة الإعمار.

وأوضح بشير ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الحديث عن انشاء منطقة تجارية حرة على الحدود المصرية الليبية وبنك أيضا يتم فيه المساهمات المصرية ذلك يعود بالنفع على الدولتين بالنسبة لليبيا يساعد في تنشيط وإنعاش مشاريع إعادة الإعمار وإنجازها في وقت قياسي، وكذلك بالنسبة الي مصر يساعد في معالجة الأزمة الاقتصادية لأنه يتيح المجال أمام الشركات المصرية والعمال المصريين كما يرفع مستوى المعيشة في منطقة السلوم ومرسى مطرح المناطق الحدودية جراء الاستثمار التجاري والاستثماري والأنشطة التجارة الحرة في هذه المنطقة.

وتابع: وسيساعد كثيرا على إيجاد فرص اقتصادية هائلة سواء تجارية أو استثمارية، وبالتالي هذا يفيد الدولتين بشكل كبير ويعظم الدور المصري في الإسهام في إعادة اعمار ليبيا، فليبيا دولة شاسعة وتحتاج إلى مشاريع ضخمة لإعادة الإعمار وهذا سيفتح المجال أمام الشركات المصرية والعمالة المصرية أيضا، وسيكون لرجال الأعمال المصريين دور محوري في هذا.

الدكتور بشير عبد الفتاح

المشروعات تأتي في توقيت مهم 

وواصل: لذلك ستكون المكاسب هائلة للطرفين وأيضا بالنسبة لمصر والمنطقة الحدودية هناك ستساعد على إيجاد مجالات جديدة للتربح وللفوائد الاقتصادية فهذه المنطقة تعتمد على الراعي وتعتمد على الزراعة ونشاطها التجاري انعدم بعد الحرب الأهلية في ليبيا، الآن سيكون هناك مجالات أفضل للأنشطة التجارية واستثمارية ومن الممكن إنشاء "مناطق صناعية" أيضا هناك، وبالتالي الجميع سيستفيد وسيؤدي إلى فتح مجالات جديدة للتنمية الاقتصادية بجانب الري والزراعة وتستعيد التجارة نشاطها.

وأكد أن هذا توجه إيجابي للغاية لان المناطق التجارية الحرية تتيح فرص هائلة للاستثمار والتجارة وفرص العمل كما أنها ستساعد إيجاد أنشطة اقتصادية جديدة تعود بالنفع على الطرفين.

txt

شكري: مصر أول من صنع السلام.. ونسعى لإقراره في السودان وليبيا وسوريا واليمن

txt

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

وأضاف أن هذه المشروعات تأتي في توقيت مهم للغاية لأن الاقتصاد المصري يعاني من أزمات كبيرة ومنها شح الدولار وحالة ركود وتضخم، وبالتالي مثل هذه المشروعات ستعطي دفعة مصرية ستساعدها على تجاوز أزمتها وتؤدي إلى توفير سيولة دولارية بجانب التي تقليل التضخم، وبالتالي التوقيت سيكون مهم لأنه سيساعد على توفير مزايا عديدة للاقتصاد المصري.

والجدير بالذكر، أن العلاقات المصرية الليبية ممتدة على كل الأصعدة، ويأتي على رأسها العلاقات الاقتصادية، فالتعاون الاقتصادي الجديد ينبئ بتطورات إيجابية في الفترة المقبلة مع سعى الجانب الليبي إلي فتح قنوات اتصال مع كافة الأطراف لجهود إعادة إعمار ليبيا.

مصر وليبيا 
ليبيا الوفد الليبي إعمار ليبيا مصر وليبيا منفذ السلوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصرف شجاع لـ محمد عبد المنعم مع صلاح بعد اقتحام الجمهور الملعب| شاهد

300 جنيه| تحرك مفاجئ في سعر الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

مفيش مدارس وأمطار تصل لحد السيول بهذه المحافظات| مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة .. موديست يطالب بفسخ عقده مع الأهلي

تعطيل الدراسة بهذه المحافظات| تحذيرات عاجلة: أمطار تصل للسيول.. وتعليمات طارئة للمارة والسائقين

وداعًا أزمة السكر|الحكومة تعلن الموعد النهائي لتراجع الأسعار رسميًا بعد وصوله 50 جنيهًا

سرقة حسابك البنكي وصورك وبياناتك.. تحذير عاجل من جوجل بعدم تحميل أي تطبيق

أجواء شتوية بامتياز .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين

موضوعات متعلقة

مقومات سياحة الكهوف في مصر وليبيا.. دكتوراة بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة

تعاون بين مصر وليبيا في مجال أمن وسلامة الطيران

شكري: مصر أول من صنع السلام.. ونسعى لإقراره في السودان وليبيا وسوريا واليمن

سامح شكري يعزي المغرب وليبيا: كامل الدعم من مصر للأشقاء في محنتهم

ترشيحاتنا

للمرة الثالثة.. وزير الصحة يزور معبر رفح لاستقبال الأطفال الفلسطينيين الخدج

تفاصيل استقبال مصر للأطفال الخدج الفلسطينيين

جهاز بحجم كبسولة يغير مسار الطب| اكتشف أكثر

عمرها 20 عاما.. الأمريكيون يروجون رسالة قديمة لأسامة بن لادن ويتعاطفون معها

انتشال جثة أحد أفراد طاقم سفينة شحن تركية غرقت في البحر الأسود

أسماء لله لا يجوز تسمية الأبناء بها.. المفتي يكشف عنها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدرت التريند.. شاهد حنان مطاوع بإطلالات تشعل السوشيال ميديا

مش هتصدق شكلها .. نرمين الفقى تصدم متابعيها في أحدث ظهور لها

قميص نادين نجيم يثير ضجة | لن تتوقع سعره

أسرار طريقة عمل حواوشي الشارع بمذاق لا يقاوم

فيديو

انقلاب شخصيات بارزة أمريكية على جون بايدن لهذا السبب | فيديوجراف

اختفاء ابن الرئيس الإسرائيلي في غزة.. هل مات أم وقع في الأسر؟ «فيديوجراف»

لاقت رواجًا كبيرًا| رجل أعمال صيني يقدم خدمة تمزيق صور زفاف المطلقين

قيمته 500 مليون دولار.. أكبر يخت شراعي في العالم يتجه لجيف بيزوس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ