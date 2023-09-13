الخارجية تتخذ خطوة جديدة للتضامن مع ليبيا وشعبها بعد مأساة الفيضانات

نشرت وزارة الخارجية على صفحتها بموقع "فيسبوك"، صورة باللونين الأبيض والأسود لعلمي مصر وليبيا، وذلك تضامنًا مع طرابلس بعد كارثة الفيضانات والسيول التي شهدتها جراء إعصار دانيال وأسفرت عن مصرع وفقدان الآلاف.

وأعلنت مصر حالة الحداد لمدة 3 أيام، تضامنًا مع ضحايا ليبيا والمغرب.

من ناحية أخرى، غيرت الصفحة الرسمية لمشيخة الأزهر الشريف، الغلاف الرسمي وصورة البروفايل على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، تضامنًا مع المأساة التي تعرض لها الشعب الليبي.

ومن المقرر أن تقام صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا في جميع مساجد مصر عقب صلاة الجمعة القادمة.

وفي وقت سابق، قدم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الشكر للدول التي قدمت المساعدات إلى ليبيا، قائلًا "لا يفوتني أن أثني على مواقف الدول الشقيقة والصديقة وقادتها الذين اتصلوا بي وعلى رأسها الجزائر ومصر وتركيا وروسيا وفرنسا".