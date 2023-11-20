جميل برسوم: حنان مطاوع من أشطر 3 فنانات في مصر

قال الفنان جميل برسوم، إنه تواجد في زمن مشتعل كان فيه نجوم كبار، موضحًا أنه تربى على جيل العظماء مثل الراحل محمود الجندي وكرم مطاوع والمخرج جلال الشرقاوي.

وأضاف "جميل برسوم"، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج «تفاصيل»، المذاع على قناة صدى البلد2، أن هؤلاء النجوم لم يأخذوا الفرصة في مجال التمثيل.



وأشار جميل برسوم، إلى أنه التحق في البداية بالمعهد العالي الزراعي ولكنه لم يستمر فيه وكان والده وشقيقه مهندس زراعي وبعدها ألتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، مشيرًا إلى أن أول أجر حصل عليه في المسرح وهو 25 جنيه.

كرم مطاوع كان من أعظم مخرجين مصر



وأوضح الفنان جميل برسوم، أنه من محافظة البحيرة وفريقه الفني كان محمود الجندي وعبد العزيز مخيون، موضحًا أن كرم مطاوع كان من أعظم مخرجين مصر، وابنته حنان مطاوع وهي من أشطر 3 ممثلات في مصر وهي أحلى ذكرى عملها في حياته.