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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الهلال الأحمر المصري: استقبال 150 طائرة مساعدات في مطار العريش

الهلال الأحمر المصري
الهلال الأحمر المصري

قال الدكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بسيناء، إن مطار العريش الدولي وشمال سيناء شهد زخم غير مسبوق، وشهد المطار أكثر من 7 طائرات لاستقبال الأطفال، وأكثر من 22 طبيب أردني للدخول لقطاع غزة لإقامة مستشفى ميداني، ليصل عدد الطائرات التي تم استقبالها 150 طائرة. 

الهلال الأحمر المصري يتحدث عن المساعدات الإغاثية 

وأضاف "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن آخر إحصائية تم رصدها أن المساعدات التي تم إدخالها من مصر تفوق عدد المساعدات التي جاءت من أكثر من 30 دولة عبر العالم. 

ومن جانبه علق الإعلامي سيد علي، قائلا إن قنوات الإخوان تقوم بعهر إعلامي واضح وتحاول أن تروج أن مصر تقوم بمؤامرة تجاه الفلسطينيين، "انا مشوفتش انحطاط ولا كذب ولا انخداع من الناس، هما الناس دي عندهم ضمير ازاي ولا بيتعاملوا ازاي". 

وتابع أن الموقف المصري تجاه فلسطيني هو الأشرف على الإطلاق من كل دول العالم، والقضية الفلسطينية ترفعها مصر فوق رأسها، ولديها قدر من التعفف غير عادي. 

الهلال الأحمر مستشفى ميداني ولي العهد الأردن شمال سيناء برنامج حضرة المواطن سيد على

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