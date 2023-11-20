جيش الاحتلال يخفض عدد قوات الاحتياط المشاركة في الحرب على غزة

أفاد إعلام إسرائيلي، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر تخفيض عدد قوات الاحتياط التي استدعاها للمشاركة في الحرب على قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وسرح جيش الاحتلال الآلاف من جنود الاحتياط من أجل أن يعودوا إلى سوق العمل.