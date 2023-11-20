مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي يعبر عن تفاؤله بشأن صفقة الرهائن في غزة

تحدث مارك ريجيف، أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة حصرية مع سكاي نيوز، حول بعض الرؤى المتعلقة بالجهود الجارية لتأمين صفقة الرهائن، كما تناول مختلف القضايا المتعلقة بالوضع في غزة.

أعرب مارك ريجيف، أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة رهائن، قائلاً: “نريد أن ينجح الإتفاق.. نود إطلاق سراح الرهائن، لكن الأمر لم يتم حتى الأن ولا يمكننا التفاؤل حتي الانتهاء منه”، وامتنع عن الخوض في تفاصيل محددة للمفاوضات.

وعندما سأله مارك أوستن، مذيع سكاي نيوز البريطانية، عن إمكانية وقف قصير لإطلاق النار كجزء من الاتفاق، أجاب مارك ريجيف، أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي: "قلنا إننا على استعداد للقيام بذلك (وقف إطلاق نار أكبر) فقط في إطار إطلاق سراح الرهائن"، ولم يعرض مزيد من التفصيل.

وفي معرض الحديث عن المخاوف بشأن المساعدات، أكد مارك ريجيف، أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن هناك بالفعل مساعدات كبيرة تتدفق إلى غزة تحت إشراف إسرائيل. ويتناقض هذا التصريح مع تصريحات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، التي تؤكد أن حجم المساعدات المقدمة غير كاف في ظل الأزمة المتصاعدة في القطاع.

وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول مستشفى الشفاء، سأل مذيع سكاي نيوز، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، حول النقص الملحوظ في الأدلة التي تدعم الادعاءات الإسرائيلية بأن حماس تستخدم المستشفى كمركز قيادة رئيسي، أشار مارك ريجيف، إلى لقطات فيديو تم نشرها مؤخرا، وأكد أنه يتم باستمرار الكشف عن المزيد من الأدلة.

وردا على تقارير عن الحوادث في المستشفى الإندونيسي، ومقتـ.ل 12 شخصا بعد أن قصفت القوات الإسرائيلية المنشأة، زعم مارك ريجيف، أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن أعيرة نارية أطلقت من داخل المستشفى على قوات جيش الدفاع الإسرائيلي.

وذكر أن الجيش الإسرائيلي رد علي ذلك وشدد على أهمية التشكيك فيما يتعلق بأرقام الضحايا المدنيين التي قدمتها حماس.

عندما سُئل عما إذا كانت إسرائيل ستقوم بتفتيش كل المستشفيات في جميع أنحاء غزة وكيف ستتعامل مع هذه المهمة بالنظر إلى العدد الكبير من الأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج، أكد أن إسرائيل لا تستهدف المستشفيات دون سبب جدي. واقترح إنشاء مستشفيات ميدانية بدعم من المجتمع الدولي كبديل لضمان الرعاية الطبية للمحتاجين.