أول تجربة للطائرة X-59 Quesst الأسرع من الصوت قبل رحلتها الأولى

في خطوة مهمة نحو رحلتها التاريخية، أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن الطائرة النفاثة التجريبية X-59 Quesst باتت جاهزة لاستعراض نظام الألوان الجديد الذي سيزين هيكلها قبل أن تحقق رحلتها الأولى وتحطم حاجز الصوت بهدوء فوق الأرض.

ووفقا لموقع “سبيس”، تم نقل الطائرة X-59 إلى حظيرة الطلاء في منشأة "Lockheed Martin Skunk Works" في بالمديل، كاليفورنيا، حيث تم تغيير نظام ألوانها من الأخضر إلى هيكل أبيض بتفاصيل صوتية. يتضمن التصميم الجديد للطائرة ألوانًا زاهية للجانب السفلي باللون الأزرق وللجناح باللون الأحمر.

ولكن الطلاء الجديد ليس مجرد تغيير جمالي، بل يلعب دورًا هامًا في حماية الطائرة X-59 من التآكل والرطوبة. كما تم تضمين علامات أمان رئيسية في التصميم ستسهم في العمليات الأرضية والطيران.

وبعد الانتهاء من عمليات الطلاء، سيقوم الفريق المسؤول عن الطائرة بإجراء قياسات نهائية دقيقة للوزن والشكل لتحسين تصميم الطائرة X-59.

وعبّرت كاثي باهم، مديرة مشروع الطيران التجريبي المنخفض في ناسا، عن حماسها لهذه الخطوة الهامة في المهمة. وقالت: "عندما تخرج طائرة X-59 من الطلاء بتصميم وكسوة جديدة، فإنني متأكدة أن هذه اللحظة ستكون مثيرة، حيث سنرى رؤيتنا تتجسد بشكل ملموس".

وأضافت: "سيكون العام المقبل عامًا حافلًا بالإنجازات بالنسبة لطائرة X-59، وسيكون من دواعي الفخر أن يكتمل الجزء الخارجي للطائرة ليتوافق مع المهمة الرائعة التي تنتظرها".

من المتوقع أن تشهد الطائرة X-59 Quesst رحلتها الأولى في العام المقبل، وستكون هذه الطائرة الأسرع من الصوت تجريبية تعمل على تقنية الصوت الهادئ. ومن المتوقع أن يكون لها أداء استثنائي في تقليل الضوضاء الناتجة عن اختراق الصوت الصاخب للطائرات النفاثة.

ستكون هذه الخطوة الجديدة في استعراض نظام الألوان بمثابة إنجاز هام يعزز التقدم في مجال الطيران التجريبي ويفتح الباب أمام احتمالات جديدة في تطوير طائرات ركاب فائقة السرعة ذات ضوضاء منخفضة.

تعد الطائرة X-59 Quesst مشروعًا رائدًا يهدف إلى تجاوز قيود الطيران السريع والضوضاء المرتبطة به. من خلال توفير تقنية الصوت الهادئ، ستتمكن الطائرة من الطيران فوق الأرض بسرعة تفوق سرعة الصوت، مع تقليل الانفصال الصوتي الناتج عن ذلك إلى حد كبير.

من المتوقع أن يكون للطائرة X-59 Quesst تأثير كبير على صناعة الطيران، حيث ستساهم في تطوير طائرات ركاب فائقة السرعة ذات قدرة على الطيران بشكل هادئ فوق الأراضي المأهولة. ستفتح هذه التقنية الجديدة أبوابًا لا حصر لها للسفر الجوي السريع والمريح، وستوفر خيارات جديدة للمسافرين الذين يعانون من وقت السفر الطويل والمزعج.