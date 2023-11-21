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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمحيط محورى 26 يوليو والفريق كمال عامر| شاهد

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

وجه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير الجارية بمحيط محورى ٢٦ يوليو  والفريق كمال و محطة قطارات صعيد مصر وذلك وفق اعلى معايير الجودة ومراعاة النسق الحضارى.


كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والشركات المنفذة للأعمال بمنع إلقاء المخلفات بمحيط الأعمال ورفع ناتج التطوير أولا بأول.


توجيهات المحافظ جاءت خلال جولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال للتأكد من الإلتزام بالجداول الزمنية المحددة للإنتهاء في اطار الاستعدادات التي تنفذها الدولة لإفتتاحات المشروعات القومية.


إستهل المحافظ جولته بمحيط محور ٢٦ يوليو نطاق ميدان سفنكس حيث تفقد نسب تنفيذ الأرصفة وأعمدة الإنارة.


وبمحيط محطة قطارات صعيد مصر تابع راشد أعمال دهانات العقارات والمدارس وزراعة الأشجار والحدائق المواجهة للمدخل الرئيسى للمحطة مشددا على ضرورة تحقيق التناسق الحضارى مع واجهة المحطة وسرعة الإنتهاء من أعمال رفع كفاءة كبرى مشاة شارع المطار والشوارع الجانبية بمحيطها.


كما تابع محافظ الجيزة أعمال التطوير بمسار محور الفريق كمال عامر مشددا على منع أية مظاهر للعشوائية ورفع المخلفات وسرعة التنسيق مع شركات المرافق للإنتهاء من أعمال تحويل المرافق بعدد من القطاعات وبحث مخطط لتحسين الرؤية البصرية والبدء به فور إنتهاء الأعمال.


وحرص المحافظ على مراجعة بوابات الخروج والدخول ومتابعة حركة العمل بالمواقف الحضارية وساحات الإنتظار أسفل المحور مشددا على إلزام السائقين بالمواقع المحددة للإنتظار وتوجيه حملات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لضبط المخالفين ومنع أى إشغالات أو تعديات للمحال المقامة بالمناطق التجارية الجديدة والحفاظ على مستوى نظافة سلالم المشاة وأعمال الصيانة الدورية للسلالم الكهربائية والمصاعد.


رافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية واللواء ياسر سامى رئيس حى العجوزة واشرف بكر رئيس حى إمبابة ورمضان عمارة رئيس حى المنيرة الغربية وعبدالله نور رئيس حى بولاق الدكرور و المهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم والمهندس عبدالناصر سعد رئيس هيئة الأبنية التعليمية وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى ومسؤلى المكاتب الإستشارية والشركات المنفذة.

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أحمد راشد محافظ الجيزة افتتاحات المشروعات الهيئة العامة للنظافة والتجميل الرؤية البصرية الفريق كمال عامر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تحسين الرؤية البصرية هيئة العامة للنظافة والتجميل حي العجوزة حي بولاق الدكرور حي المنيرة الغربية رئيس حي العجوزة رئيس حي بولاق الدكرور قطارات صعيد مصر محافظ الجيزة محطة قطارات صعيد مصر محور الفريق كمال عامر

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