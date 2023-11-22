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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند الصراخ.. لن تتوقع

ماذا يحدث لجسمك عند
ماذا يحدث لجسمك عند "الصراخ"

عند الصراخ، يحدث العديد من التأثيرات المؤقتة على الجسم نتيجة لتوتر العضلات وتغييرات في وظائف الأعضاء. إليك بعض التأثيرات الشائعة التي قد تحدث عند الصراخ بحسب ما نشره موقع هيلثي :

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ماذا يحدث لجسمك عند "الصراخ"

تشنج العضلات: يحدث توتر في عضلات الصدر والحنجرة والوجه والرقبة أثناء الصراخ. هذا التشنج العضلي يمكن أن يسبب توترًا وألمًا مؤقتًا في هذه المناطق.

زيادة في ضغط الدم: يمكن أن يتسبب الصراخ في زيادة مؤقتة في ضغط الدم. يحدث ذلك بسبب الارتفاع المفاجئ في التوتر والتنفس السريع أثناء الصراخ.

تسارع ضربات القلب: يمكن أن يؤدي التوتر الناجم عن الصراخ إلى زيادة مؤقتة في معدل ضربات القلب. ذلك يحدث نتيجة لتفعيل جهاز الاستجابة للتوتر في الجسم.

توتر وتنفس متسارع: يرتبط الصراخ بزيادة التوتر العاطفي والتنفس السريع. يمكن أن يتسبب ذلك في شعور بالتوتر والتوتر العام.

إفراز الأدرينالين: يمكن أن يؤدي الصراخ إلى

 إفراز هرمون الأدرينالين (الأدرينالين) في الجسم. يعتبر الأدرينالين جزءًا من نظام الاستجابة للتوتر في الجسم ويمكن أن يزيد من الانتباه والتنبيه.

تذكر أن هذه التأثيرات مؤقتة وتختلف من شخص لآخر. قد يتغير استجابة الجسم للصراخ اعتمادًا على الحالة الصحية العامة ومستوى التوتر والعوامل الفردية الأخرى.

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