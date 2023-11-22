روسيا: مستعدون للمساهمة في تطبيق الاتفاق بين حماس وإسرائيل بشأن الهدنة الإنسانية

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن روسيا تعتبر أن الاتفاق بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي مهم، وتأمل أن يحترمه الجانبان.

وأضافت الخارجية الروسية، أن موسكو مستعدة للمساهمة في تطبيق الاتفاق بين حماس وإسرائيل بشأن الهدنة الإنسانية في الاتصالات مع دول المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت روسيا عن ترحيبها بالصفقة التي توصلت إليها إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، والتي تشمل هدنة إنسانية وتبادلا للرهائن من الأطفال والنساء.

وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن ترحيب موسكو بالصفقة، قائلة: "ترحب موسكو بالاتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام، وهذا ما تدعو إليه روسيا منذ بداية تصعيد الصراع".

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم، أنه تم إرسال أكثر من 245 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومن المقرر تسيير رحلة مساعدات أخرى يوم غد، الخميس.