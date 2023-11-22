روسيا ترسل 245 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة| تفاصيل

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، أنه تم إرسال أكثر من 245 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومن المقرر تسيير رحلة مساعدات أخرى يوم غد الخميس.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام روسية، أن وزارة الطوارئ الروسية قالت إنها سلمت المزيد من المساعدات الإنسانية إلى مصر من أجل غزة.

وغادرت طائرة روسية إلى مطار العريش في الساعة 6.20 صباحًا بتوقيت موسكو.

وقالت الوزارة إنها أرسلت سبع شحنات سابقة، تتضمن "مراتب ووسائد ومنتجات نظافة شخصية وأغذية وأغذية أطفال".

كما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن إجلاء 558 شخصا من قطاع غزة من إجمالي 900 شخص تقدموا بطلب المساعدة في الإجلاء، 408 منهم سافروا من مصر إلي روسيا على متن طائرات الوزارة.

وذكر بيان أصدرته سفارة روسيا بالقاهرة، أن 120 مواطنا روسيا وفلسطينيا وصلوا أمس من القاهرة إلى موسكو على متن طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية، وتم تقديم المساعدة اللازمة لهم وتسهيل الإجراءات.