روسيا ترسل مساعدات إلى غزة عبر مطار العريش| تفاصيل

ذكرت وسائل إعلام روسية، أن وزارة الطوارئ الروسية قالت إنها سلمت المزيد من المساعدات الإنسانية إلى مصر من أجل غزة.



وغادرت طائرة روسية إلى مطار العريش في الساعة 6.20 صباحًا بتوقيت موسكو.



وقالت الوزارة إنها أرسلت سبع شحنات سابقة، تتضمن "مراتب ووسائد ومنتجات نظافة شخصية وأغذية وأغذية أطفال".



يأتي ذلك فيما قال مصدر بوزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء إن مجموعة تشكلت حديثا مكونة من مسؤولين كبار من عدة دول إسلامية، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.



وسيزور المسئولون الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وآخرين للحث على وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقال المصدر إن المجموعة ستلتقي برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارتين لبريطانيا وفرنسا يوم الأربعاء.

وتضم المجموعة وزراء خارجية وممثلين عن مصر و تركيا وقطر ومصر والأردن ونيجيريا والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا والسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

وكشف المصدر لرويترز "الهدف الأساسي لمجموعة الاتصال هو إعلان وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن وإرسال مساعدات إنسانية إلى غزة".

