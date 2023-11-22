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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أسعار بورشه 911 الكوبيه 2023 بمصر .. مواصفات هيونداي توسان 2025 الفيس ليفت

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات باقة مميزة من الطرازات الجديدة موديل 2024، ولكن جميع هذه الإصدارات تشهد ارتفاعات سعرية كبيرة داخل أسواق السيارات العالمية، وذلك نتيجة تأثر قطاع صناعة السيارات عالميا بالعديد من الأمات الطاحنة التي أثرت علي تواجد السيارات لدي الوكلاء والموزعين بالأسعار الرسمية .

ينتشر بسوق السيارات المصري للمستعمل باقة متميزة من طرازات السيارات المعروضة للبيع ، وتناسب جميع هذه السيارات جميع أفراد المجتمع لما يتوافر بها من مميزات متطورة وحديثة ، ومن ضمن السيارات المعروضة للبيع أوبل استرا موديل 2007، وتنتمي  استرا لفئة السيارات الهاتشباك الرياضية .

أطلقت شركة هيونداي سياراتها الجديدة هيونداي توسان موديل 2025 الفيس ليفت الجديدة، بعد إضافة بعض التعديلات الجمالية بالتصميم الخارجي والداخلي الخاص بالمقصورة، وتظهر توسان الآن في جيلها الرابع.

يحتوي سوق السيارات المصري علي جميع فئات وطرازات السيارات الجديدة موديل 2023 ، وتتوافر تلك السيارات الجديدة بعد ارتفاع أسعار السيارات بشكل غير مسبوق ، وذلك نتيجة الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات وأثرت علي عدم توافر الإصدارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين.

كشفت شركة مازدا اليابانية عن إصدارها الجديد مازدا 2 الهايبرد موديل 2025 " Mazda2 Hybrid " الهجين ، وتنتمي مازدا 2 الي فئة السيارات الهاتشباك الصغيرة .

ميتسوبيشي اوبل استرا هيونداي توسان 2025 هيونداي توسان 2025 الفيس ليفت بورشه 911 الكوبيه 2023 بمصر أسعار بورشه 911

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