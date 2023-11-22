مازدا 2 الهايبرد 2025 تنطلق بتلك المواصفات

كشفت شركة مازدا اليابانية عن إصدارها الجديد مازدا 2 الهايبرد موديل 2025 " Mazda2 Hybrid " الهجين ، وتنتمي مازدا 2 الي فئة السيارات الهاتشباك الصغيرة .

مازدا 2 موديل 2025 الهجين

- أبعاد مازدا 2 موديل 2025 الهجين :

مازدا 2 موديل 2025 الهجين

تتوافر سيارة مازدا 2 موديل 2025 الهجين بالأسواق بطول 3940 مم، وعرض 1745 مم، وارتفاع 1505 مم.

- مواصفات مازدا 2 موديل 2025 الهجين :

مازدا 2 موديل 2025 الهجين

تظهر مازدا 2 موديل 2025 الهجين بـ ملامح تصميم جذابة، وبها شبكة مبرد أنيقة ، ومصابيح جديدة ، وبها شاشة مقاس 12.3 بوصة، وشاشة لنظام الملتيميديا مقاس 10.5 بوصة، ونظام أبل كاربلاي، وأندرويد أوتو، ونظام مساعد الدخول في الصف، ومساعد تغيير حارة السير.

- محرك مازدا 2 موديل 2025 الهجين :

مازدا 2 موديل 2025 الهجين

تستمد سيارة مازدا 2 موديل 2025 الهجين قوتها من محرك 3 سلندر سعة 1500 سي سي ، بالإضافة الي محرك كهربائي ينتج قوة 85 كيلووات، أي ما يعادل 116 حصان، وتتسارع مازدا 2 الهجين من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعه في مدة 9.7 ثوان.

مقصورة مازدا 2 موديل 2025 الهجين

وتصل سرعة مازدا 2 موديل 2025 الهجين القصوى الي 175 كم/ساعه، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك ، وتسهلك مازدا 2 من الوقود 4.0 لتر من اجل قطع مسافة تصل الي 100 كم/ساعة.

