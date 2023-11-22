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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مازدا 2 الهايبرد 2025 تنطلق بتلك المواصفات

مازدا 2 موديل 2025
مازدا 2 موديل 2025 الهجين

كشفت شركة مازدا اليابانية عن إصدارها الجديد مازدا 2 الهايبرد موديل 2025 " Mazda2 Hybrid " الهجين ، وتنتمي مازدا 2 الي فئة السيارات الهاتشباك الصغيرة .

مازدا 2 موديل 2025 الهجين

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- أبعاد مازدا 2 موديل 2025 الهجين :

مازدا 2 موديل 2025 الهجين

تتوافر سيارة مازدا 2 موديل 2025 الهجين بالأسواق بطول 3940 مم، وعرض 1745 مم، وارتفاع 1505 مم.

- مواصفات مازدا 2 موديل 2025 الهجين :

مازدا 2 موديل 2025 الهجين

تظهر مازدا 2 موديل 2025 الهجين بـ ملامح تصميم جذابة، وبها شبكة مبرد أنيقة ، ومصابيح جديدة ، وبها شاشة مقاس 12.3 بوصة، وشاشة لنظام الملتيميديا مقاس 10.5 بوصة، ونظام أبل كاربلاي، وأندرويد أوتو، ونظام مساعد الدخول في الصف، ومساعد تغيير حارة السير.

- محرك مازدا 2 موديل 2025 الهجين :

مازدا 2 موديل 2025 الهجين

تستمد سيارة  مازدا 2 موديل 2025 الهجين  قوتها من محرك 3 سلندر سعة 1500 سي سي ، بالإضافة الي محرك كهربائي ينتج قوة 85 كيلووات، أي ما يعادل 116 حصان، وتتسارع مازدا 2 الهجين  من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعه في مدة 9.7 ثوان.

مقصورة مازدا 2 موديل 2025 الهجين

وتصل سرعة  مازدا 2 موديل 2025 الهجين القصوى الي 175 كم/ساعه، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك ، وتسهلك مازدا 2 من الوقود 4.0 لتر من اجل قطع مسافة تصل الي 100 كم/ساعة.
 

مازدا 2 موديل 2025 مازدا 2 موديل 2025 الهجين السيارات الهاتشباك Mazda2 Hybrid مواصفات مازدا 2 موديل 2025 الهجين محرك مازدا 2 موديل 2025 الهجين

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