عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مازدا 626 بمواصفات خليجي بـ 40 ألف جنيه

مازدا 626 موديل
مازدا 626 موديل 1982 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

يبحث المواطنون المصريون داخل سوق السيارات المستعملة عن طرازات تساعدهم على التنقل والذهاب إلى أعمالهم بكل سهولة، ويتوافر داخل سوق المستعمل، العديد من الإصدارات التي تناسب جميع فئات المجتمع المصري، وتواجدت هذه السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق، وذلك يعود إلى الأزمات التي يشهدها قطاع صناعة السيارات عالميا .

 مازدا 626 موديل 1982 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

اختبار السلامة لـ مازدا CX-90 اليابانية| فيديو

سبب اختفاء سيارات مازدا من السوق المصري| تفاصيل

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر مازدا 626 بمواصفات خليجي موديل 1982 ، وتنتمي 626 إلى فئة السيارات السيدان 

 مازدا 626 موديل 1982 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

- محرك مازدا 626 السيدان

 مازدا 626 موديل 1982

تستمد سيارة مازدا 626 موديل 1982 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، وتنقل القوة إلى  العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتعرض مازدا 626 للبيع باللون الأحمر، وتمكنت من قطع مسافة تصل إلى 140 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مواصفات مازدا 626 موديل 1982

 مازدا 626 موديل 1982

زودت سيارة مازدا 626 موديل 1982 السيدان بالعديد من المميزات منها، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وشبكة أمامية مثبت بها شعار شركة مازدا، وصداد أمامي وخلفي باللون الأسود، ومقابض أبواب خارجية من النيكل كروم، ومرايات جانبية يدوية، وتم تثبيت إشارات على الرفارف الأمامية للسيارة لتحديد اتجاه تحرك السيارة.

- سعر 626 السيدان موديل 1982

 مازدا 626 موديل 1982 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

تتوافر سيارة مازدا 626 موديل 1982 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 40 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية وأداء محركها .

مازدا 626 السيدان محرك مازدا 626 مواصفات مازدا 626 موديل 1982 سعر 626 السيدان موديل 1982 سوق السيارات المصري للمستعمل طرازات سوق السيارات المصرى قطاع صناعة السيارات عالميا مازدا 626 موديل 1982

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الحق الفرصة واتجوز»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 700 جنيه

ميدو يعلن انتهاء أزمة كهربا .. والزمالك يقبل العرض |تفاصيل

غيابات بالجملة في لقاء الأهلي وإنبي بـ كأس مصر.. الأسماء مفاجأة

10 درجات والقاهرة في بؤرة الأمطار|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

بعد تحذيرات لمدة عامين.. تفاصيل القبض على زوجة الإخواني هشام عبدالله بتركيا |فيديو

أنا أقدم منه.. نجم الزمالك يكشف حقيقة إهانته لـ إمام عاشور

القصة بدأت يوم جنازة ابنها.. عشريني يحتفل بعيد ميلاد زوجته الـ80 في أمريكا

مأساة فنانة شهيرة| وفاة 7 من أفراد أسرتها في يوم واحد .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

5 سيارات SUV مميزة لا تزيد على 700 ألف جنيه| صور

قطع غيار ميتسوبيشي لانسر بومه تباع بهذه الأسعار | تفاصيل

شاهد| ميني كوبر 2025 تظهر لأول مرة

بسعر خرافي.. دراجة نارية ماركة برابوس

لماذا تأخرت تسلا في طرح سيارة "سايبر تراك" الجديدة؟

كيف يمكن إستخدام الفرامل بشكل صحيح خلال فصل الخريف؟

بـ 7 مقاعد.. أسعار ميتسوبيشي إكسباندر 2023

بعد توافرها بمصر .. سعر جاك JS2 الرياضية الجديدة| صور

ترشيحاتنا

المخابرات الروسية تمنع عملية إرهابية خطيرة داخل أراضيها

مش مهتم.. تعليق مثير من دونجا حول أزمته مع إمام عاشور

تمرد ضد رئيس الوزراء البريطاني تقوده نظيرته السابقة.. تفاصيل

أبرزها الإخلال بنظام الامتحان..عقوبات تأديبية لطلاب الجامعات في القانون

أعراض الإنفلونزا| اعرفها وطرق الوقاية منها

50 عاما على النصر| حرب أكتوبر 73 .. إرادة أمة وعزة وطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلم أم حقيقة.. ردود أفعال مدهشة من الفائزين بجائزة نوبل في الفيزياء 2023

بشرى للمواطنين| الحكومة تتخذ خطوة صارمة.. تتسبب في تراجع الأسعار (تفاصيل)

القصة بدأت يوم جنازة ابنها.. عشريني يحتفل بعيد ميلاد زوجته الـ80 في أمريكا

نشرة المرأة و الصحة| تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان مايا دياب.. ونصائح للأمهات في بداية العام الدراسي

فيديو

تنبأت بزلازل 2023 وحريق فرح نينوي بالعراق.. توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 «فيديوجراف»

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ