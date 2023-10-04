مازدا 626 بمواصفات خليجي بـ 40 ألف جنيه

يبحث المواطنون المصريون داخل سوق السيارات المستعملة عن طرازات تساعدهم على التنقل والذهاب إلى أعمالهم بكل سهولة، ويتوافر داخل سوق المستعمل، العديد من الإصدارات التي تناسب جميع فئات المجتمع المصري، وتواجدت هذه السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق، وذلك يعود إلى الأزمات التي يشهدها قطاع صناعة السيارات عالميا .

مازدا 626 موديل 1982 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر مازدا 626 بمواصفات خليجي موديل 1982 ، وتنتمي 626 إلى فئة السيارات السيدان

مازدا 626 موديل 1982 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

- محرك مازدا 626 السيدان

مازدا 626 موديل 1982

تستمد سيارة مازدا 626 موديل 1982 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، وتنقل القوة إلى العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتعرض مازدا 626 للبيع باللون الأحمر، وتمكنت من قطع مسافة تصل إلى 140 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مواصفات مازدا 626 موديل 1982

مازدا 626 موديل 1982

زودت سيارة مازدا 626 موديل 1982 السيدان بالعديد من المميزات منها، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وشبكة أمامية مثبت بها شعار شركة مازدا، وصداد أمامي وخلفي باللون الأسود، ومقابض أبواب خارجية من النيكل كروم، ومرايات جانبية يدوية، وتم تثبيت إشارات على الرفارف الأمامية للسيارة لتحديد اتجاه تحرك السيارة.

- سعر 626 السيدان موديل 1982

مازدا 626 موديل 1982 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

تتوافر سيارة مازدا 626 موديل 1982 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 40 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية وأداء محركها .