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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مازدا MX-30 R-EV الهجين تظهر لأول مرة

مازدا MX-30 R-EV
مازدا MX-30 R-EV الكروس أوفر الجديدة

أعلنت شركة مازدا اليابانية المتخصصة في صناعة السيارات عن إصدارها الجديد مازدا  MX-30 R-EV الهجين، وتنتمي  MX-30 R-EV الهجين إلي فئة السيارات الكروس أوفر .

مازدا  MX-30 R-EV الكروس أوفر الجديدة 

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- محرك مازدا  MX-30 R-EV الهجين :

مازدا  MX-30 R-EV الكروس أوفر الجديدة 

تحصل سيارة مازدا  MX-30 R-EV الجديدة علي قوتها من نظام دفع هجين  Plug-in ، يتكون من محرك كهربائي ومحرك فانكل يعمل بالبنزين ويعمل أيضا كـ موسع لمدى السير Range Extender.

مازدا  MX-30 R-EV الكروس أوفر الجديدة 

تنتج سيارة مازدا  MX-30 R-EV قوة من نظام الدفع الهجين تصل الي 125 كيلووات، أي ما يعادل 170 حصان، ويمكن لسيارة  MX-30 R-EV  أن تقوم بقطع مدي سير يصل الي 700 كم /ساعة، وتصل سرعتها القصوى الي 140 كم/ساعة .

مازدا  MX-30 R-EV الكروس أوفر الجديدة 

بالإضافة الي أن بطارية سيارة مازدا  MX-30 R-EV يصل سعتها الي 17.8 كيلووات/ساعة، ويمكن شحن سيارة  MX-30 R-EV حتي تصل الي 80 % في مدة قدرها 25 دقيقة .

محرك مازدا مازدا MX-30 R-EV محرك مازدا MX-30 R-EV الهجين مازدا MX-30 R-EV الهجين R-EV MX-30

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