مازدا MX-30 R-EV الهجين تظهر لأول مرة

أعلنت شركة مازدا اليابانية المتخصصة في صناعة السيارات عن إصدارها الجديد مازدا MX-30 R-EV الهجين، وتنتمي MX-30 R-EV الهجين إلي فئة السيارات الكروس أوفر .

مازدا MX-30 R-EV الكروس أوفر الجديدة

- محرك مازدا MX-30 R-EV الهجين :

مازدا MX-30 R-EV الكروس أوفر الجديدة

تحصل سيارة مازدا MX-30 R-EV الجديدة علي قوتها من نظام دفع هجين Plug-in ، يتكون من محرك كهربائي ومحرك فانكل يعمل بالبنزين ويعمل أيضا كـ موسع لمدى السير Range Extender.

مازدا MX-30 R-EV الكروس أوفر الجديدة

تنتج سيارة مازدا MX-30 R-EV قوة من نظام الدفع الهجين تصل الي 125 كيلووات، أي ما يعادل 170 حصان، ويمكن لسيارة MX-30 R-EV أن تقوم بقطع مدي سير يصل الي 700 كم /ساعة، وتصل سرعتها القصوى الي 140 كم/ساعة .

مازدا MX-30 R-EV الكروس أوفر الجديدة

بالإضافة الي أن بطارية سيارة مازدا MX-30 R-EV يصل سعتها الي 17.8 كيلووات/ساعة، ويمكن شحن سيارة MX-30 R-EV حتي تصل الي 80 % في مدة قدرها 25 دقيقة .