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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هاتشباك 2024 من ميتسوبيشي بـ685 ألف جنيه

ميتسوبيشي ميراج موديل
ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 الهاتشباك

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات باقة مميزة من الطرازات الجديدة موديل 2024، ولكن جميع هذه الإصدارات تشهد ارتفاعات سعرية كبيرة داخل أسواق السيارات العالمية، وذلك نتيجة تأثر قطاع صناعة السيارات عالميا بالعديد من الأمات الطاحنة التي أثرت علي تواجد السيارات لدي الوكلاء والموزعين بالأسعار الرسمية .

ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 الهاتشباك

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- وسائل الأمان بـ ميتسوبيشي ميراج الهاتشباك :

ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 الهاتشباك

زودت سيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية ، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وأحزمة أمان ، وقفل مركزي للأبواب .

- محرك ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 :

مقصورة ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 الهاتشباك

قوة سيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 تصل الي 76 حصان، وتنتج عزم دوران يصل الي 100 نيوتن/متر، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعه 1200 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT .

- سعر ميراج موديل 2024 الهاتشباك :

ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 الهاتشباك

تباع سيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 الهاتشباك داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها الجديد بعد الأوفر برايس يصل الي 685 ألف جنيه، بدلا من 625 ألف جنيه، زيادة تقدر بـ 60 ألف جنيه .

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