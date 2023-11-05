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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأسعار الجديدة لـ ميتسوبيشي اكسباندر بالأوفر برايس

ميتسوبيشي إكسباندر
ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023

شهد سوق السيارات المحلي خلال الفترة الأخيرة، حالة من الركود؛ بسبب الارتفاعات المتتالية لأسعار السيارات، ومع هذه الحالة داخل الأسواق، قَلَّت ظاهرة الـ"أوفر برايس" بشكل كبير؛ نتيجة عدم وجود بيع وشراء من الأساس.

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023

ومع بدء ظهور موديلات 2024 المجمعة محليا داخل السوق المصري، عادت ظاهرة الأوفر برايس مرة أخرى على بعض الطرازات الشهيرة والتي تعتبر أكثر مبيعا وعليها الطلب متزايد.

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ومن بين طرازات السيارات التي يوجد عليها الأوفر برايس ، حاليا داخل السوق المصري ، تأتى السيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 ، والتي تأتى من ضمن السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV .

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023

ويتراوح الأوفر برايس على السيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 ، ما بين 140 ألف جنيه إلى 290 الف جنيه ، على حسب المعرض او التاجر التى تباع لديه فئاتها المانيوال او الأوتوماتيك .   

ومن المعروف أن السيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 ، تأتى بمحرك رباعى الأسطوانات 1500 سى سي، ينتج قوة 104 أحصنة مع عزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر.

وتظهر السيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023، بمصابيح ضباب أمامية وحساسات مصابيح أمامية و مصابيح خلفية و led أضواء نهارية و LED حساسات مطر للمساحات الأمامية ومرايا جانبية كهربائية وزجاج معتم جنوط 16 بوصة .

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023

وعن المقصورة الداخلية للسيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 ، فتأتى بعجلة قيادة كهربائية، زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح، فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، قفل مركزي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، زجاج كهربائي، لوحة عدادات، تكييف هواء، نظام ترفيهي مكون من بلوتوث، التحكم في الراديو من عجلة القيادة- شاشة وسائط 5 بوصات.

وتضم السيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 ، عددا من وسائل الأمان والحماية من بينها وسائد هوائية، فرامل مانعة للانزلاق،  ABSتوزيع إلكتروني للفرامل، EBD نظام إيموبليزر ضد السرقة، حساسات ركن خلفية.

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023

أما عن أسعار ميتسوبيشي إكسباندر الرسمية لموديل 2023 :

- أوتوماتيك / MIDLINE 2023 بسعر 1,020,000 جنيه     

- أوتوماتيك / HL 2023 بسعر 1,080,000 جنيه

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