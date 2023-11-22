أمين الاتحاد الإفريقي يتفقد الملاعب بكوت ديفوار

تفقد فيرون موسينجو أومبا الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مرافق ملعب الحسن واتارا واستاد فيليكس هوفويه بوغني بكوت ديفوار، كجزء من الاستعدادات لكأس الأمم الإفريقية.

وبحسب الموقع الرسمي للكاف، فإن الزيارة هي جزء من جولة لمدة 3 أيام في 4 مواقع: ملعب الحسن واتارا، وملعب فيليكس هوفويت بوانيي، ومرافق ياموسوكرو وبواكي.

أعرب أومبا عن ارتياحه لمرافق ملعب الحسن واتارا في إيبيمبي، والذي يقع على مشارف العاصمة أبيدجان، ويستضيف هذا الملعب الجديد، الذي يتسع ل60 ألف مقعد، المباراة الافتتاحية بين كوت ديفوار وغينيا بيساو، بالإضافة إلى المباراة النهائية.

كما زار الأمين العام قطاعات رئيسية مثل الاستقبال ووسائل الإعلام والبث والسلامة والأمن.

أسفرت قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023، التي أجريت في كوت ديفوار، عن وقوع منتخب مصر في مجموعة واحدة رفقة غانا.

وجاء منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

أما كوت ديفوار صاحبة الضيافة، حلت في المجموعة الأولى رفقة نيجيريا وغينيا الإستوائية وغينيا بيساو.

ووقع منتخب المغرب في المجموعة السادسة بجوار الكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

فيما جاء المنتخب التونسي في المجموعة الخامسة رفقة مالي وجنوب أفريقيا وناميبيا.

وجاء منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة رفقة بوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا.

ووضعت القرعة، منتخب السنغال حامل اللقب، بجوار الكاميرون وغينيا وجامبيا في المجموعة الثالثة.