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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء | إصابة 4 من أسرة واحدة في حادث بطريق السويس الإسماعيلية

الحادث
الحادث

 اصيب 4 من أسرة واحدة في حادث تصادم بطريق السويس الإسماعيلية.


وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث سير  بطريق السويس الاسماعيلية فايد امام مبارك كول، نتيجة تصادم سيارة بها اسرة من كفر صقر برقم 6489 ر ع و مصر بالسور،وبالعرض على المحافظ، امر  بسرعة اسعاف المصابين وابلاغ الجهات المختصة.

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وتبين أن المصابين هم ميرسن، 18 سنة، اشتباة كسر بالعمود الفقرى اشتباة ما بعد الارتجاج، عبدالله، 10 سنوات، سحجات و كدمات بالجسم، هانى 61 سنة، جرح قطعى 3 سم باليد اليمنى، سحجات و كدمات بالجسم، ميرفت،51 سنة،  اشتباه كسر بالفخذ الايمن، كدمة بالظهر،  جرح قطعى، 3 سم بالجبهة.

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