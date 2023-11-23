تأمين الإفراج عن الأسرى.. البيت الأبيض يكشف تفاصيل محادثة بايدن مع نتنياهو

كشف البيت الأبيض تفاصيل المحادثات الهاتفية التي أجراها الرئيس جو بايدن مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن أكد لنتنياهو أهمية الحفاظ على الهدوء على طول الحدود اللبنانية وفي الضفة الغربية.

كما شدد على أنه سيعمل على تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن في قطاع غزة.

وكان البيت الأبيض قال أمس الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن تحدث بانتظام مع قادة إسرائيل وقطر ومصر لإحراز تقدم في مفاوضات الرهائن وإبرام اتفاق.

وأكد البيت الأبيض، أنه يرحب بالوقف المؤقت للقتال لتقديم مساعدات إضافية للفلسطينيين وانتقالهم لأماكن آمنة.

وأضاف: “الرئيس بايدن سيواصل العمل لتأمين إطلاق الرهائن المتبقين لدى حماس في غزة خلال الأسابيع المقبلة”.