رئيس شئون الأسرى الفلسطينيين يتحدث عن تبادل النساء والأطفال خلال الهدنة

قال رئيس شئون الأسرى الفلسطينيين قدورة فارس، إن ملزمة بالافراج عن الاسرى من الاطفال والنساء فى سجونها حسب الاقدمية.

وأوضح قدورة فارس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى ام سى” فصائل المقاومة تحدثت منذ البداية عن صفقة إنسانية لا بد أن تضم النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.

النساء والاطفال

وأضاف رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين أن ذلك سيتم مقابل إطلاق سراح مجموعة من النساء والأطفال المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

https://fb.watch/ougpPAONM0/?mibextid=RtaFA8