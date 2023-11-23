في عيد ميلادها.. قصة اعتزال حياة قنديل بسبب شقيق رشدي أباظة

تحتفل اليوم الخميس 23 نوفمبر، الفنانة المعتزلة حياة قنديل، بعيد ميلادها الـ 72، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1951.

قدمت حياة قنديل، العديد من الأعمال الفنية التى تظل خالدة فى ذاكرة السينما على الرغم من مشوارها الفنى القصير ومشاركتها فى أدوار ثانوية.

مشوار حياة قنديل

ولدت حياة قنديل، في 23 نوفمبر عام 1951، ظهرت عليها موهبة حب الفن منذ أن كانت طفلة صغيرة حتي شاركت في برامج الأطفال ما جعلها لا تستطيع أن تكمل دراستها واكتفت بدبلوم تجارة.

تزوجت حياة قنديل من الفنان فكرى أباظة شقيق الدنجوان الفنان الراحل رشدي أباظة وقررت الاعتزال بعدها من اجل تربية ابنتها وبحثا عن الاستقرار فى حياتها الشخصية.

وتعرفت حياة قنديل على فكري أباظة أثناء مشاركتها فى فيلم "وادي الذكريات" إخراج هنري بركات، وتأليف ميشيل صوايا، حيث اشترك الزوجان في العمل الفني ليتخذا بعد ذلك قرار الزواج.

وقدمت حياة قنديل أكثر من 30 فيلما منها: (السكرية، صوت الحب، الرصاصة لا تزال في جيبي، امبراطورية ميم، حتى آخر العمر).

اعتزال حياة قنديل

وعلى الرغم من حالة التألق الفنى التى كانت تعيشها حياة قنديل، إلا أن اتخذت قرار الاعتزال بشكل مفاجئ عقب زواجها من الفنان فكري أباظة شقيق الفنان رشدى أباظة وإنجابها شيماء.



وقد جاء قرار اعتزال حياة قنديل من أجل التفرغ الى رعاية نجلتها الوحيدة ، حيث وجدت أن من الصعب التواجد لفترات طويلة فى التصوير , والبعد عن نجلتها ، كما نفت فى آخر حواراتها ان يكون زوجها وراء هذا القرار.