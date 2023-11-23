عيد ميلاده.. مسيرة داوود عبد السيد من دخول الفن بالصدفة لإعلان الاعتزال

يحتفل اليوم الخميس 23 نوفمبر المخرج الكبير داوود عبد السيد، بعيد ميلاده الـ77، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1946.

داوود عبد السيد مخرج بالصدفة

وكان داوود عبد السيد يحلم منذ صغره أن يصبح كاتبا صحافيًا إلا أنه حب السينما بالصدفة كما صرح فى تصريحات تليفزيونية بأن دخوله مجال الإخراج جاء عن طريق الصدفة البحتة بسبب ابن خالته الذى كان يحب الرسوم المتحركة ، وقام بشراء كاميرا وكانت هي الكاميرا الوحيدة فى منزل العائلة وقرر وقتها داوود عبد السيد أن يكتشف هذا العالم إلى أن وقع فى غرامه وبدأ فى تصوير كل من حوله سواء داخل المنزل أو خارجه.

بداية مشوار داوود عبد السيد فى الإخراج

بدأ المخرج الكبير مشواره الفني كمساعد مخرج لعمالقة الإخراج منهم كمال الشيخ فى فيلم الرجل الذى فقد ظله والأرض للراحل يوسف شاهين، إلا أن داوود عبد السيد رفض عمله كمساعد ليوسف الشريف واعلن توقفه عن هذا النشاط، وقرر أن يتخذ طريقًا بعيدا عن مساعد الإخراج وبدأ فى التصوير السينمائى.

وفي عام 1979 بدأ داوود عبد السيد فى عمل أفلام تسجيلية اجتماعية فى الشارع المصري وهي الفترة التى بدأ فيها بالاحتكاك بالجمهور ومعرفة قضاياهم التى تبناها بعد ذلك فى أفلامه الروائية الطويلة.





أهم أعمال داوود عبد السيد

قدم داوود عبد السيد على مدار مشواره الفني عدد قليل من الأفلام السينمائية لكن على الرغم من قلة العدد، إلا أن هذه الأفلام كانت كافية لصناعة تاريخ وأسم كبير وهو داوود عبد السيد ومن أهم هذه الأفلام فيلم الصعاليك عام 1985 والبحث عن سيد مرزوق 1991 والكيت كات 1991، وهو الفيلم الذى لازال حتى الآن من أهم أفلام السينما وتم اختياره ضمن قائمة أفضل 100 فيلم فى السينما المصرية وفيلم مواطن ومخبر وحرامي مع شعبان عبد الرحيم وصلاح عبد الله وأيضا فيلم رسائل البحر وهو الفيلم الذى أكد داوود عبد السيد أنه بحث عن منتج لهذا الفيلم لأكثر من 15 عامًا.





أهم الجوائز في حياة داوود عبد السيد

وحصل داوود عبد السيد فى مشواره الفني على العديد من الجوائز القيمة كانت البداية مع فيلم الصعاليك وهو الفيلم الذى حصل على جائزة العمل الأول في مهرجان أسوان الأكاديمي، أم فيلم أرض الخوف فقد حصل على جائزة الهرم الفضي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وجائزة السيناريو من مهرجان البحرين الأول.



اختيار أفلام داوود عبد السيد فى قائمة أفضل ١٠٠ فيلم عربي

وأختير ثلاث أفلام من أفلام داوود عبد السيد ضمن قائمة أفضل ١٠٠ فيلم عربي والتى أعلن عنها مهرجان دبي عام ٢٠١٣ وهم الكيت كات ورسائل بحر وأرض الخوف.





اعتزال داوود عبد السيد

وكان المخرج داوود عبد السيد أعلن منذ اكثر من عام اعتزاله الإخراج نهائيا وذلك بسبب غضبه الشديد من نوعية الأفلام التى تقدم على شاشة السينما، حيث أكد أن الأفلام التى يتم عرضها خالية من أى قضايا تهم المجتمع، ويقوم المنتجين بإنتاجها من أجل المال بغض النظر عن رسالة الفيلم أو القضية التى يناقشها بالإضافة إلى أن الجمهور ذوقه أختلف، لذلك قرر الابتعاد عن الإخراج والاكتفاء بالأفلام التى قدمها للسينما المصرية والتى دخلت ضمن أفلام الأفلام سواء فى القائمة العربية أو المصرية.