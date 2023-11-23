أخبار الفن| تكريم نادية الجندي ومنى زكي بمهرجان ضيافة.. استعدادات محمد رمضان لحفل موسم الرياض

تكريم نادية الجندي ومنى زكي بمهرجان ضيافة.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: استعدادات محمد رمضان لحفل موسم الرياض، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

حصلت الفنانة نادية الجندي، على تكريم من خاص إدارة مهرجان ضيافة في دبي، عن مجمل أعمالها الفنية في السينما والدراما التليفزيونية.

استغلت الفنانة منى زكي، تكريمها في مهرجان ضيافة بمدينة دبي الإماراتية -عن مسلسل تحت الوصاية موسم رمضان 2023- لتوجه كلمة عن أحداث الحرب على غزة.

روج الفنان محمد رمضان لحفله المقبل على مسرح محمد عبده أرينا في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، المرتقب غدا الجمعه 24 نوفمبر.

تحتفل اليوم الخميس 23 نوفمبر، الفنانة المعتزلة حياة قنديل، بعيد ميلادها الـ 72، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1951.

قدمت حياة قنديل، العديد من الأعمال الفنية التى تظل خالدة فى ذاكرة السينما على الرغم من مشوارها الفنى القصير ومشاركتها فى أدوار ثانوية.

اختتم الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم، عروض مسرحية التلفزيون، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وحرص حسن الرداد وإيمي سمير غانم، على إعادة تقديم أغنية آنستونا للراحل سمير غانم، في أخر ليالي عرض مسرحية التلفزيون ضمن فعاليات موسم الرياض.

يحل اليوم الخميس 23 نوفمبر ذكرى رحيل الفنان سعد عبد الوهاب الذي ولد في 16 يونيو عام 1926، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2004، عن عمر يناهز الـ 78 عامًا.

يحتفل اليوم الخميس 23 نوفمبر المخرج الكبير داوود عبد السيد، بعيد ميلاده الـ77، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1946.