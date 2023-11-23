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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| تكريم نادية الجندي ومنى زكي بمهرجان ضيافة.. استعدادات محمد رمضان لحفل موسم الرياض

أخبار الفن
أخبار الفن

تكريم نادية الجندي ومنى زكي بمهرجان ضيافة.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: استعدادات محمد رمضان لحفل موسم الرياض، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

نادية الجندي تدين المـ جازر ضد الفلسطينيين خلال تكريمها بمهرجان ضيافة

حصلت الفنانة نادية الجندي، على تكريم من خاص إدارة مهرجان ضيافة في دبي، عن مجمل أعمالها الفنية في السينما والدراما التليفزيونية.

 

الإنسانية محدش بيعلمهالك.. منى زكي تدين الجرائم ضد الفلسطينيين بتكريم مهرجان ضيافة

استغلت الفنانة منى زكي، تكريمها في مهرجان ضيافة بمدينة دبي الإماراتية -عن مسلسل تحت الوصاية موسم رمضان  2023- لتوجه كلمة عن أحداث الحرب على غزة.

 

المسرح هيولع.. محمد رمضان يروج لحفل موسم الرياض

روج الفنان محمد رمضان لحفله المقبل على مسرح محمد عبده أرينا في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، المرتقب غدا الجمعه 24 نوفمبر.

 

في عيد ميلادها.. قصة اعتزال حياة قنديل بسبب شقيق رشدي أباظة

تحتفل اليوم الخميس 23 نوفمبر، الفنانة المعتزلة حياة قنديل، بعيد ميلادها الـ 72، إذ ولدت  في مثل هذا اليوم عام 1951.

قدمت حياة قنديل، العديد من الأعمال الفنية التى تظل خالدة فى ذاكرة السينما على الرغم من مشوارها الفنى القصير ومشاركتها فى أدوار ثانوية. 

 

حسن الرداد وإيمي سمير غانم يعيدان أغنية آنستونا بموسم الرياض

اختتم الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم، عروض مسرحية التلفزيون، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وحرص حسن الرداد وإيمي سمير غانم، على إعادة تقديم أغنية آنستونا للراحل سمير غانم، في أخر ليالي عرض مسرحية التلفزيون ضمن فعاليات موسم الرياض. 

 

في ذكراه.. سر رفض سعد عبد الوهاب القبلات بأعماله

يحل اليوم الخميس 23 نوفمبر ذكرى رحيل الفنان سعد عبد الوهاب الذي ولد في 16 يونيو عام 1926، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2004، عن عمر يناهز الـ 78 عامًا.

 

عيد ميلاده.. مسيرة داوود عبد السيد من دخول الفن بالصدفة لإعلان الاعتزال

يحتفل اليوم الخميس 23 نوفمبر المخرج الكبير داوود عبد السيد، بعيد ميلاده الـ77، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1946.

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