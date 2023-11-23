حسن الرداد وإيمي سمير غانم يعيدان أغنية آنستونا بموسم الرياض

اختتم الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم، عروض مسرحية التلفزيون، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وحرص حسن الرداد وإيمي سمير غانم، على إعادة تقديم أغنية آنستونا للراحل سمير غانم، في أخر ليالي عرض مسرحية التلفزيون ضمن فعاليات موسم الرياض.

مسرحية التلفزيون

ويشارك في بطولة مسرحية التليفزيون عدد من الفنانين علي راسهم بدرية طلبه وسليمان عيد ومحمود حافظ واوس اوس .

أعمال حسن الرداد

ويعرض الي حسن الرداد في السينمات حاليا فيلم "بلوموندو" ويشارك في بطولته بجانب حسن الرداد، كل من ميرنا نور الدين، محمود حافظ، هاجر أحمد، إنجي وجدان، محمد محمود، سماء إبراهيم وآخرين من ضيوف الشرف، وهو من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى لايت، حيث يستغل الشاب "بلوموندو" الذي يجسد شخصيته حسن الرداد سفر زوجته، ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأساً على عقب.

شخصية حسن الرداد فى بلوموندو

وظهر الرداد فى الفيلم بشخصية بلوموندو وهي شخصية شاب جان لديه الكثير من المغامرات العاطفية مع بطلات الفيلم، ومنهم آيتن عامر وميرنا نور الدين وإنجي وجدان.