عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد توليه منصبه.. كاميرون يزور الشرق الأسط لأول مرة

صدى البلد

قالت وسائل إعلام بريطانية اليوم الخميس، إن وزير خارجية ديفيد كاميرون سيزور الشرق الأوسط اليوم لبحث الحرب في غزة.

وأكدت، أن كاميرون سيلتقي مسؤوليين إسرائيليين وفلسطينيين خلال الزيارة.

وقد التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والوفد المعين من منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، أمس الأربعاء، نظيره البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيرته الفرنسية كاترين كولونا في باريس.

وأفادت صحيفة الحرية التركية بزيارة وزير الخارجية هاكان فيدان لإنجلترا برفقة وزراء خارجية دول على رأسها مصر وفلسطين والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا والأردن وقطر ونيجيريا في وقت سابق من اليوم.

والتقى فيدان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في العاصمة لندن مع الوفد المكلف من منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية بشأن اتخاذ مبادرات دولية لوقف الحرب في غزة وضمان السلام الدائم.

الجامعة العربية الأردن وقطر إسرائيل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السعودية هاكان فيدان ديفيد كاميرون فلسطين كاترين كولونا منظمة التعاون الاسلامي مصر وفلسطين وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون وزير الخارجية التركي هاكان فيدان غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب خلال ساعات وهذا ثمن عيار 21 الآن

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

عاجل ..اتجاه لتوجيه الشكر لـ غرابة وتعيين سيد عبد الحفيظ مديرا للمنتخب

وعد رسمي من الحكومة والكيلو بـ27 جنيها بدل 50|مفاجأة بشأن أسعار السكر

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل مدير مستشفي الشفاء في غزة

تدخل حكومي عاجل يزلزل أسعار السكر.. وطرح الكيلو بـ27 جنيها بعد 50

بشرى سارة| تراجع مرتقب في أسعار الذهب.. و"التموين" تكشف موعد الانخفاض

بيان عاجل لـ قطر بشأن موعد بدء سريان الهدنة في غزة

ترشيحاتنا

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات الجليل واستهداف عسقلان برشقة صاروخية

5 أسباب لظهور حب الشباب في الوجه.. لن تتوقعها

زوجة تشكو من عدم اغتسال زوجها قبل أو بعد العلاقة الحميمية.. داعية يرد عليها

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 23-11- 2023| فيديو

عواصف رملية وترابية بعد 48 ساعة.. الأرصاد تعلن خبرا عاجلا للمواطنين| فيديو

إعلام عبري يكشف عن حجم الخسائر المالية لإسرائيل في حرب غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها

لأشهى أطباق الفطور.. طريقة عمل البيض بالبسطرمة

احترس من التخاريف| خوارزمية الفيسبوك تسيطر على الملايين..فهل غرضها مسح القضية الفلسطينية

ماذا يحدث للرضع عند تناول اليانسون؟

فيديو

أبسط حقوقها تحولت لأمنية.. مقطع فيديو لطفلة فلسطينية يفطر القلوب.. شاهد

جنون.. أول تعليق من ميسي على أعمال الشغب في مباراة الأرجنتين والبرازيل |فيديو

مطلعش تسريب غاز.. سر الرائحة الغريبة المنتشرة بالقرية الذكية|فيديوجراف

أنا مش شيخ يا جماعة..تامر حسني ينشر بوست بـ1000 خطبة عن الصلاة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ