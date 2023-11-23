بعد توليه منصبه.. كاميرون يزور الشرق الأسط لأول مرة

قالت وسائل إعلام بريطانية اليوم الخميس، إن وزير خارجية ديفيد كاميرون سيزور الشرق الأوسط اليوم لبحث الحرب في غزة.

وأكدت، أن كاميرون سيلتقي مسؤوليين إسرائيليين وفلسطينيين خلال الزيارة.

وقد التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والوفد المعين من منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، أمس الأربعاء، نظيره البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيرته الفرنسية كاترين كولونا في باريس.

وأفادت صحيفة الحرية التركية بزيارة وزير الخارجية هاكان فيدان لإنجلترا برفقة وزراء خارجية دول على رأسها مصر وفلسطين والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا والأردن وقطر ونيجيريا في وقت سابق من اليوم.

والتقى فيدان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في العاصمة لندن مع الوفد المكلف من منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية بشأن اتخاذ مبادرات دولية لوقف الحرب في غزة وضمان السلام الدائم.