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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حتى لا يبتعدون عنكم أكثر وأكثر .. نصائح ذهبية للتقرب من طفلك

نصائح للتقرب من الأبناء
نصائح للتقرب من الأبناء

تعد تربية الأبناء من أصعب المهام علي الوالدين ، وفي بعض الأحيان أثناء تربية الأطفال بسبب التدليل الزائد ، يرتكب بعض الآباء أخطاء بدافع الحب، ولكن تلك الأخطاء من الممكن أن تتسب في كسب الأطفال صفات سيئة أو يصبحوا أنانيين ..وحتي تصبح تربية طفل سليمة يجب التقرب اكثر من الطفل ووفقا لموقع “Brightside” نقدم إليكم نصائح مفيدة يمكن أن تساعدكم على التقرب من طفلكم.. وتجنب بعض الأخطاء التي يرتكبها الآباء تبعد أطفالهم عنهم.


أخطاء يرتكبها الآباء تبعد أطفالهم عنهم


اسألهم عن يومهم:

أفضل طريقة لجعلهم يتقربون لك بشأن كيفية سير يومهم هو منحهم لحظة للتخلص من الضغط وسيأتون إليك بأنفسهم.


القيام بمهام متعددة :
الأطفال ليسوا دائمًا يجيدون التعبير  والتحدث، ولكن عندما يأتون إليك فإنهم يحتاجون إلى اهتمامك الكامل، وإذا حدث عكس ذلك سيعتقدون أنهم لا يمثلون أولوية وأنهم غير مهمين بالنسبة لك.

مزاجك يؤثر على علاقتك بطفلك:

يجب أن تضع في اعتبارك كيفية إدارته مشاعرك وغضبك إيجاد طرق للتعامل مع الأوقات العصيبة بشكل أفضل.على الرغم من أننا قد نعتقد أن الأطفال أصغر من أن يتعرفوا على ما نشعر به، إلا أنهم قد يكونون حساسين جدًا لمزاج والديهم.


تقيد حريتهم ووضع قواعد حازمة :

يبحث الأطفال عن المزيد من الحرية عندما يحدث هذا، عادة ما يرى الآباء أنهم يفقدون السيطرة على أطفالهم، مما قد يؤدي إلى تضييق الخناق على أطفالهم بشكل أكبر.في هذه الحالة، بدلًا من وضع قواعد أكثر صرامة، اسمح لطفلك بوضع بعض القواعد بنفسه وراقب كيف يدير المسؤولية، عندما يرى طفلك أنك تثقين به، فمن المحتمل أن يظهر جانبا أكثر نضجا ومسؤولية لم تره من قبل.


كثرة المعاقبة دون تعليمهم الانضباط:

من المهم تعليم الأطفال منذ صغرهم أنه يوجد تصرفات خاطئة يجب الابتعاد عنه، ويكون ذلك من خلال الانضباط دون اللجوء الدائم إلى العقاب، خاصًة أن الأطفال المنضبطون يفكرون دائمًا بطريقة سليمة حتى لو ارتكبوا الأطفال، عكس الأطفال الذين يتم معاقبتهم دائمًا.

 

لا تأخذ مشاكل طفلك على محمل الجد:

عندما تبدو مشاعر طفلك أو ردود أفعاله غير مستحبة بالنسبة لك، بدلًا من مضايقتهم بشأن الموقف الذي وجدوا أنفسهم فيه، شارك تجاربك أو ذكرياتك الخاصة لمساعدتهم على التعامل مع المشكلة بشكل أفضل.


السماح لهم بالتهرب من المسؤولية:

في بعض الأحيان خوف الآباء على الأبناء يجعلهم يقومون ببعض المهام مكانهم، ويعد ذلك من أكبر الأخطاء في التربية التي يرتكبها الآباء مع أطفالهم، لأنه من المهم أن تسمح لأطفالك أن يقوموا بأعمالهم وواجباتهم ليقدرون ذاتهم ويشعرون بإنجازهم، ذلك الأمر الذي يجعلهم مع مرور الوقت أشخاص يعتمد عليهم ويتحملون المسئولية.


عدم السماح لهم بالتعبير عن مشاعرهم السلبية:

من الممكن أن يؤدي خوف الآباء على أبنائهم إلى عدم السماح لهم بالتعبير عن مشاعرهم السلبية حتى لا يحزنوا، ولكن هذا خطأ لأنه يجب السماح لأبنائك أن يعبروا عن مشاعرهم بكل بساطة لتعزز تقديرهم لأنفسهم.

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