«نحن هنا».. كتاب يغوص في أعماق الشخصية المصرية للكاتب خيري حسن

صدر حديثا عن دار غراب للنشر والتوزيع كتاب "نحن هنا" للكاتب خيري حسن، والذي يتناول من خلاله قصصا وحكايات عن شخصيات مصرية تركت بصمة في أذهاننا.

يحاول الكاتب من خلال "نحن هنا" أن يرسم ملامح الشخصية المصرية الأصيلة، مدافعا عنها وعن تكوينها، منحيًا كل التهم التي تحاول النيل منها، مستعينا بما سجله التاريخ وأكده بالحقائق والوقائع والشهود على أن مصر بعيدة كل البُعد عن التجهم، والعبوس، والعند، وكره كل ما هو غريب.

تناول "خيري حسن" من خلال كتابه العديد من الشخصيات المصرية المحفورة في الأذهان منها "فاتن حمامة، صلاح عيسى، سعد زغلول، فرغلي باشا، صبري موسى، سعد زغلول، صلاح عبد الصبور ومحمد عبد الوهاب".

ويقول الكاتب في تعريف كتابه: " بَعْض رواةِ العهد القدِيم كانوا قد حاولوا - وربمَا نَجحُوا فِي ذَلِك بعض الوقْتِ - وليْس كُل الوقْتِ - في تصْديرِ ورسمِ صورةِ للشخصيةِ المصريةِ - كما يقول محمد شفيق غربال - في بحثه الذي حملَ عنوانَ - تكوين مصر- عبر العصور- وكأنهم "شعبُ مُتجهم، عبوسُ، عنيدُ، محافظُ، ويكرهُ كل ما هو غريبِ عنه"!

وعلى مدار الحُقب والأزمنة التاريخية، وجدنا مَن يردُ على ذلك الزعمِ الكاذب، ويكشف هذه الصورة المشوشة، وهذا الرسم الخاطئ المغرض بصورة أو بأخرى!

والتاريخ - أحيانًا - يرفضُ إسقاطَ الصور المزورة، والخادعة، والكاذبة بسهولةٍ؛ بل إنّه في أوقاتٍ كثيرةٍ يتعمدُ ترك بعض الصور معلّقة في الهواءِ بين الأرضِ والسماءِ!".

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