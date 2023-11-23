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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| هيدي كرم تثير ضجة في أحدث ظهور بملابس البحر.. هل تناول كوب قهوة يوميا يقلل خطر الإصابة بـ كورونا؟

هيدي كرم
هيدي كرم

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

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إطلالة كلاسيكية.. شاهد | ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها الأخير

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في مدينة الملاهي.. ياسمين صبري بإطلالة عفوية| شاهد

ملابس البحر.. هيدي كرم تثير ضجة في أحدث ظهور| شاهد

ونشرت الفنانة هيدي كرم، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته. 

القهوة وكورونا.. هل تناول كوب منها يوميا يقلل خطر الإصابة بالفيروس؟

دراسة حديثة نشرت في مجلة Cell and Bioscience، حيث حاول الباحثون اكتشاف ما إذا كانت القهوة لها تأثيرات مثبطة ضد فيروس كورونا المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة 2 (SARS-CoV-2).

كيف تحمي نفسك من نزلات البرد في الشتاء؟.. خطوات فعالة حافظوا عليها

تتزايد الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا مع الدخول في فصل الشتاء، عند الكبار والصغار ، وتكثر المشكلات الصحية عند الكثيرين ، بسبب التغيرات الجوية وبرودة الطقس.. لذلك نقدّم بعض الخطوات الفعالة للوقاية من نزلات البرد وفقا لموقع medicoverhospitals

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