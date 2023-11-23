نشرة المرأة والصحة| هيدي كرم تثير ضجة في أحدث ظهور بملابس البحر.. هل تناول كوب قهوة يوميا يقلل خطر الإصابة بـ كورونا؟

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

ونشرت الفنانة هيدي كرم، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

دراسة حديثة نشرت في مجلة Cell and Bioscience، حيث حاول الباحثون اكتشاف ما إذا كانت القهوة لها تأثيرات مثبطة ضد فيروس كورونا المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة 2 (SARS-CoV-2).

تتزايد الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا مع الدخول في فصل الشتاء، عند الكبار والصغار ، وتكثر المشكلات الصحية عند الكثيرين ، بسبب التغيرات الجوية وبرودة الطقس.. لذلك نقدّم بعض الخطوات الفعالة للوقاية من نزلات البرد وفقا لموقع medicoverhospitals