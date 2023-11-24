يسري نصر الله عن مشاركة كروان مشاكل في بطن الحوت: وش حقيقي

علق المخرج يسري نصر الله، على قصة مشاركة نجم التيك توك الشهير كروان مشاكل تمثيليا في إحدى حلقات مسلسل بطن الحوت الذي انطلق عرضه على منصة شاهد منذ ساعات.

وكتب يسري نصر الله عبر فيسبوك:" لفت نظري إن ناس إن كذا حد سألني عن رأيي في كروان مشاكل في مسلسل "بطن الحوت". أنا ما كنتش عارف مين كروان مشاكل أصلا ومش من متابعين ترندات تيك توك وانستاجرام".

واستطرد قائلا:" سألت وعرفت إنه طالع ف مشهدين في الحلقة التانية. مشهدين عجبوني جدا لإن فيهم حاجة "حقيقية". حاجة بحبها لما أشوف شخصية ثانوية ويبقى انطباعي إنها حقيقية ومش مجرد حد بييجي "يدلي بأقواله". حد بيحسسني إن وراه حكاية وحياة ماعرفهاش وغالبا مش ح اعرفها بس نفسي أعرفها. ساعات كمخرج بادور على ده. بادور على "وش" مش بيمثل بس هو ببساطة حقيقي".

في الوقت الذي تعاقب فيه نقابة المهن التمثيلية عدد من الفنانين الشباب لمشاركتهم في أعمال درامية دون الحصول على تصريح أو عضوية النقابة، يظهر مروان مشاكل في مسلسل بطن الحوت، بدون أي معوقات تذكر.

أيضا أثار كروان مشاكل الجدل منذ أيام بعد حصوله على تكريم في أحد المهرجانات الفنية الهامشية، وخرجت إدارة المهرجان في مؤتمر صحفي لتوضيح حقيقة تكريمه، بعد تصويره كاملا الدرع التذكاري.

كروان مشاكل الذي أثار جدلا واسعا خلال الأيام الماضية، حتى ظهر في مقطع فيديو برفقة سيدة تدعى الإعلامية أنجي، خلال تأديتهم حركات مثيرة، ما أثار من غضب رواد التواصل الإجتماعي.

وتقدمت المحامية نهى الجندي ببلاغا إلى النائب العام أتهمت فيه صاحب صفحة كروان مشاكل وأيضا الشهيرة بـ «الإعلامية أنجي حمادة» بتقديم فيديوهات تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور، والاعتداء على قيم المجتمع المصري.

وكشفت نهى الجندي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنها شاهدت محتوى الفيديوهات التي يقدمها كروان مشاكل من خلال الصفحة التي تحمل أسمه على منصات التواصل الإجتماعي، والمتضمن ترويج للرذيلة والتحريض على الفسق والفجور، والاعتداء على قيم المجتمع المصري.