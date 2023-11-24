جزائري.. الشرطة الفرنسية: القبض على نجم عربي شهير بتهمة دعم فلسطين

أُلقت الشرطة الفرنسية القبض على اللاعب الجزائري يوسف عطال، الذي يلعب لفريق نيس، بسبب تأييده لغزة والتضامن مع القضية الفلسطينية.

وفقًا لتقرير نشره موقع "nicematin" الفرنسي، تم احتجاز يوسف عطال في إحدى مراكز الشرطة في مدينة نيس مساء الخميس، بسبب منشوراته التي تدعم غزة على وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل التصعيد الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

إقرأ أيضا:

يُذكر أن هذا التضامن قاد إلى إيقاف عطال عن المشاركة في 7 مباريات من قبل رابطة الدوري الفرنسي، اعتبارًا من 31 أكتوبر الماضي.

وكان المدعي العام في نيس قد أعلن الشهر الماضي فتح تحقيق أولي ضد عطال بتهمة "الإرهاب والتحريض العلني على الكراهية والعنف". من المتوقع أن يمثل عطال أمام المحكمة في وقت لاحق اليوم الجمعة.