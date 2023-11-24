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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاجل| بشرى لمشجعي نادي الزمالك.. اعرف الحكاية

صدى البلد

كشف المهندس مجدي ميشيل، رئيس اللجنة الهندسية بنادي الزمالك، عن مفاجأة سارة لجمهور وعشاق القلعة البيضاء عن موعد افتتاح الفرع الجديد بأكتوبر، مؤكدا أن النادي يمتلك كنز كبير في مقر النادي بأكتوبر، واستغلاله سيجعل هناك دخل كبير وثابت للزمالك خلال المرحلة القادمة.

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وقال ميشيل في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي على قناة الزمالك :" أن مساحة فرع أكتوبر 129 فدان، وهي مساحة كبيرة وفي موقع مميز للغاية سيمثل الاستثمار فيه كنز حقيقي للزمالك".

خلال 18 شهرا تسليم فرع أكتوبر


وشدد ميشيل على أن الرسومات الهندسية سيتم إعادتها، وخلال 18 شهر  سيتم تسليم المرحلة الأولى من فرع أكتوبر، وسيكون هناك مساحة استثمارية كبيرة ستدر دخل كبير للزمالك.

وأكد ميشيل أن المساحة الاستثمارية تبلغ 7%، وهناك اتصالات لزيادتها إلى 10%، ويتم دراسة إقامة فندق وملاعب ومطاعم ومحلات وبوتيكات. 

وألمح رئيس اللجنة الهندسية، أن المرحلة الأولى تضم 6 ملاعب تنس و10 ملاعب مفتوحة بجانب مطاعم واستراحات للأعضاء.

وعن النادي النهري، قال ميشيل أن هناك خطة لتطوير المطاعم والمقاهي ما يزيد من إقبال الأعضاء على الذهاب للنادي النهري.

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