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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة مدوية.. صدام بين مجلس الزمالك ومعتمد جمال بسبب هذا اللاعب

معتمد جمال مدرب الزمالك
معتمد جمال مدرب الزمالك

 كشف الإعلامي محمد شبانة، عن مفاجأة داخل نادي الزمالك وصدام بين مجلس الإدارة ومعتمد جمال مدرب الفريق الأول لكرة القدم.

وقال شبانة خلال تصريحات إذاعية،:"أن نادي الزمالك ترك مهمة مشاركة اللاعب أحمد فتوح والثنائي الآخر في يد معتمد جمال حتي يستفيد  الفريق من اللاعبين مع استمرار وجود قرار بيع الثلاثي.

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وأشار شبانة إلي أن معتمد جمال يخشي الدفع بفتوح في ظل وجود حالة من الغضب الجماهيري علي اللاعب، مردفا:" المدرب يتردد في مشاركة اللاعب في مباريات هامة ومشاركة فتوح تؤثر ولكن يخشي أن يلحقه الغضب الجماهيري.

وفي سياق آخر، لفت شبانة إلي أن نادي الزمالك يفكر في التعاقد مع حارس انبي عبد العزيز البلعوطي، مضيفا: "الزمالك يفكر في البلعوطي ليكون خلفا لمحمد صبحي"..

وكان قد تردد مؤخرا، نية الأهلي في الحصول علي خدمات محمد أوفا لاعب إنبي خلال يناير المقبل مقابل 40 مليون جنيه في حين يسعي الزمالك لضم عبد العزيز البلعوطي حارس المرمي والذى تم عرضه للبيع.

 

الإعلامي محمد شبانة أحمد فتوح مشاركة فتوح نادي الزمالك محمد صبحي محمد شبانة حارس إنبي عبد العزيز البلعوطي

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