مفاجآت نارية داخل الزمالك خلال يناير| لاعب إنبي وأبو جبل بديلا لصبحي

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن مفاجأة داخل جدران القلعة البيضاء، مؤكدا:"محمد ابو جبل حارس البنك الأهلي عرض علي الزمالك خلفا لمحمد صبحي.

واضاف شبانة خلال تصريحات اذاعية،:"أبو جبل قالي للمقربين حوله بأنه لايمانع في الانتقال للزمالك بعد تسوية أموره مع النادي ولكن هناك حالة رفض داخل النادي لعودة ابو جبل ولكن ربما تكشف الأيام القادمة مفاجأة بعودة اللاعب

وأشار شبانة إلي أن نادي الزمالك يفكر في التعاقد مع حارس انبي عبد العزيز البلعوطي، مضيفا:"الزمالك يفكر في البلعوطي ليكون خلفا لمحمد صبحي"..



وكان قد تردد مؤخرا، نية الأهلي في الحصول علي خدمات محمد أوفا لاعب إنبي خلال يناير المقبل مقابل 40 مليون جنيه في حين يسعي الزمالك لضم عبد العزيز البلعوطي حارس المرمي والذى تم عرضه للبيع.