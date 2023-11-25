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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كشف أثري جديد يبهر المتابعين في السعودية

كشف اثري في السعودية
كشف اثري في السعودية

أعلنت هيئة التراث بوزارة الثقافة السعودية عن كشف اثري جديد، مشيرة إلى أن أعمال التنقيب في موقع الطوير الأثري بمدينة سكاكا الواقعة في منطقة الجوف، شمال غربي المملكة، توصلت إلى اكتشاف ظواهر معمارية تعود للفترة (300 ق.م – 100 ميلادي) وبقايا مبنى برج مراقبة.

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وأوضحت هيئة التراث، خلال تغريدات نشرتها عبر حسابها على منصة "إكس"، أنه تم الانتهاء من أعمال الموسم الأول لمشروع التنقيب الأثري بموقع الطوير.

وأضافت الهيئة أن المكتشفات الأثرية تضم ظواهر معمارية تعود إلى الفترة ما بين 2300 و1900 سنة مضت، ومصادر مائية كانت تغذي النشاط السكني والزراعي تعود إلى الفترة ما بين 2300 و1900 سنة مضت، وبقايا مبنى يرجح أن يكون برج مراقبة للدفاع عن المستوطنة أو منشأة دينية.

وأشارت إلى أنه تم العثور على مجسم جمل (دمى فخارية غير مكتملة)، بالإضافة إلى أوانٍ فخارية تعود إلى 2300 سنة مضت، فضلًا عن قطع نقدية برونزية ومجمرة من الحجر الرملي.

السعودية كشف اثري أعمال التنقيب سكاكا

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