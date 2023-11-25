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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتشال جثامين 4 أشخاص لانهيار حفرة عليهم خلال التنقيب على آثار بأسوان

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

نجحت جهود رجال قوات الحماية المدنية فى استخراج وانتشال المنقبين عن الآثار الذين انهارت عليهم كتلة تربية فى "حفرة"، وذلك بقرية كلح القارة بمركز إدفو شمال أسوان، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. 

وتبين بالحصر والمعاينة أن عدد الذين لقوا مصرعهم جراء انهيار الحفرة عليهم يبلغ 4 أشخاص، بينما أصيب شخص آخر أيضاً بنفس الحادث. 

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حفرة  

وتم الدفع بعدد من سيارات للأسعاف لنقل المصابين إلى مستشفي حورس العام بمركز إدفو شمال أسوان، والمتوفين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ولاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على الطبيب الشرعى لتحديد السبب الفعلى للوفاة. 

وتجرى الجهات المعنية المعاينة بمكان حادث وقوع انهيار الكتله الترابية، التى أدت إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر، وذلك بقرية كلح القارة بمركز إدفو شمال أسوان. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار إخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيالها. 

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