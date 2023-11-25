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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

برعاية وزير التجارة.. إطلاق أول مبادرة لتدريب وتأهيل ذوي الهمم على التصدير

وزير الصناعه احمد
وزير الصناعه احمد سمير

أطلق مركز تدريب التجارة الخارجية، تحت رعاية المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أول مبادرة "لتدريب وتأهيل ذوي الهمم في مجال التصدير" كمنحة مجانية، وذلك في أطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاهتمام بذوي الهمم ووضعهم على خارطة التمكين للمساهمة في زيادة قدرتهم على الدخول الى سوق العمل بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2023.

وقالت ماري كامل المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية إن إعداد جيل جديد من المصدرين المؤهلين للنفاذ إلى الأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية يعد خطوة مهمة لتحقيق أهداف تنمية الصادرات المصرية، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية وفي إطار رؤية وتوجيهات القيادة السياسية للعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية وتحقيق التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

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وأشارت كامل إلى أن المركز بدأ بالفعل في تدريب الدفعة الأولى من ذوى الهمم من عدة قطاعات متنوعة، موضحة أن هذا التدريب يأتي في إطار فعاليات مشروع "التدريب خطوة نحو التصدير" الذي يقوم المركز بتنفيذه بتمويل من المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وزير التجارة والصناعة مجال التصدير تأهيل ذوي الهمم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2023 تنمية الصادرات المصرية

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