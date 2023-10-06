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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: الصناع يتحملون أعباء كثيرة وتقليص حلقات التداول يخفض الأسعار

صدى البلد

أوضح النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب وعضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية ان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء طالب الصناع والتجار بضرورة خفض أسعار السلع بالأسواق مؤكدا على حرص الحكومة على العمل معهم لتوفير السلع وخفض أسعارها خاصة السلع الغذائية والتنسيق مع البنك المركزى لتوفير الدولارات المطلوبة لجلب السلع الأساسية وذلك من خلال مبادرة سيتم الإعلان عن تفاصيلها الأسبوع المقبل.
 

وأكد النائب مجدى الوليلى على أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على تغيير طريقة حل المشكلات الاقتصادية التى تواجه الحكومة المصرية مطالباً بتقليص حلقات التداول بين المنتج والمستهلك وتشديد الرقابة الداخلية على السوق المصرية لمحاربة الغلاء ومطالباً أيضاً من الحكومة متمثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية بشراء السلع من المصانع كاش وطرحها فى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة للوزارة لتصل للمستهلك بسعر مخفض بعيدا عن غلاء وجشع أصحاب النفوس الضعيفه من التجار
وأكد" الوليلى" أن الصناع يتحملون أعباء شديدة ولابد من مساعدتهم على خفض تكلفة الإنتاج سواء بخفض الضرائب أو خفض أسعار الخدمات المقدمة لهم من كهرباء ومياه وغاز وغيرها من العناصر التى تساهم فى رفع تكلفة الإنتاج بالمصانع المصرية مشيراً إلى ارتفاع الرسوم التى يتحملها المستثمرون فى مصر والتى تؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتحميلها على السعر النهائى للسلعة


كما طالب "الوليلي" من الحكومة المصرية بمنح امتيازات للمصنعين المشاركين فى مبادرة خفض الأسعار لضمان نجاح المبادرة وتشجيع مصنعى السلع الغذائية والدوائية باعتبارهما من أهم السلع التى تمس حياة المواطنين منتقداً قرارات وقف تصدير بعض السلع المصرية والتى تؤدى لخسارة الأسواق الخارجية التى تم فتحها بصعوبة وتدمر مصادر العملة الاجنبية التى تحتاج إليها الدولة بشدة فى استيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج .

اتحاد الصناعات أسعار السلع بالأسواق اسعار السلع استيراد السلع التجارة الداخلية البنك المركزي

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