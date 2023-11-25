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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سماع دوى انفجارات في جنوب لبنان

صدى البلد

أفادت شبكة العربية السعودية في نبأ عاجل ، منذ قليل بدوي انفجار في جنوب لبنان.

وفي حادث مماثل، فقد أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)،في وقت سابق من اليوم ، أن مركبة تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) تعرضت لأضرار؛ بعد أن تعرضت دوريتها لنيران قوات الدفاع الإسرائيلية.

وأصيبت الدورية حوالي الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي (5 صباحًا بالتوقيت الشرقي) في منطقة عيترون بجنوب لبنان، كتبت اليونيفيل في منشور على موقع أكس.

وأضاف أن 'هذا الحادث وقع خلال فترة من الهدوء النسبي على طول الخط الأزرق'، مضيفا أنه لم يصب أي من جنود حفظ السلام.

وقالت اليونيفيل إن رئيس البعثة وقائد القوة، اللواء أرولودو لازارو ساينز، حث- أمس الجمعة- أولئك الذين يتبادلون إطلاق النار على طول الخط الأزرق على وقف 'دوامة العنف هذه، مذكراً الجميع بقوة بأن أي تصعيد إضافي قد تكون له عواقب مدمرة'.  

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