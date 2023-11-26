5 خطوات لتعزيز المناعة والحفاظ عليها .. استشاري يوضح

قدم الدكتور أمجد حداد، استشاري المناعة والحساسية، عددًا من النصائح المهمة من أجل تعزيز المناعة، قائلًا إن هناك خمس خطوات مهمة للحفاظ على المناعة عند الكبار وبنائها لدى الصغار، وأولى هذه الخطوات الاهتمام بالتغذية وتناول الطعام الصحي، خاصة البروتين قليل الدسم، والخضراوات والبقوليات، وتجنب تناول السكريات الصناعية التي تضعف المناعة.



وأضاف “حداد” خلال حواره ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أنه لا يجب تناول الفيتامينات الكيميائية إلا في حالة أن يوصي بها الطبيب المختص للفرد، متابعًا أنه يجب تجنب تناول الوجبات السريعة والأكلات الملونة لأنها تضعف المناعة.



وتابع الدكتور أمجد حداد، استشاري المناعة والحساسية أنه يجب العودة إلى الطبيعة وتناول طعام صحي، متابعًا أن الخطوة الثانية هي البعد عن التدخين والنوم بما لا يقل عن 7 ساعات يوميًا وممارسة الرياضة والخطوة الأخيرة هي تجنب القلق والتوتر قدر الإمكان.