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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها.. قصة تعرض علا غانم لـ أزمة نفسية بأمريكا

علا غانم
علا غانم

تحتفل اليوم الأحد 26 نوفمبر، الفنانة علا غانم، بعيد ميلادها الـ 52، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1971، وقدمت العديد من الأعمال الفنية البارزة.

علا غانم وأزمتها النفسية

وقبل عامين، قالت الفنانة علا غانم إنها كانت تمر بـ حالة نفسية سيئة للغاية في عام 2016 عند رجوعها من أمريكا، مضيفة أن لم تتوقف عن البكاء طوال شهر.

وتابعت علا غانم - خلال لقائها في برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون- وهي تبكي على الهواء: "سبب بكائي في هذه الفترة عشان وحشت ولادي ووحشوني"، وطلبت من الإعلامية لميس الحديدي إيقاف التصوير.

وأضافت علا غانم: "قدرت أعدي ده وأروح وأسافر، بس الحوار كان قاسي، كنت بتحمل ده وهما في مصر معايا، عشان على الأقل كنت بشوفهم كل يوم حتى لو نايمين".

وأردفت علا غانم: "لما سفرتهم أمريكا بعد الثورة، بقى فيه مسافة بينا كبيرة، وعيشنا 9 سنين موجوعين.. كان فيا وجع داخلي، وكنت كل مرة بنزل فيها مصر بحاول اتغلب عليه وانساه، رغم ان كان فيه مكالمات فيديو بينا كل يوم، لكن أنا سعيدة اني سافرتلهم".

واستطردت علا غانم، أنها في بعض الأحيان كانت تشعر أنها تأخرت في فكرة البقاء مع بناتها، قائلة: "في ساعات كنت بحس أني غلط وأني تأخرت في قرار الابتعاد كنت عاوزة أقعد مع البنات قبل زواجهن كانوا بيكبروا قدامي وبيتخرجوا ويتجوزوا". 

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