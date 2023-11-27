اخبار مصر على مدار 24ساعة.. رغم التخزين الرابع لسد النهضة.. بشرى سارة لمصر

اخبار مصر.. جاء الشتاء حاملا بشائر الخير للمصريين، فعلى الرغم من تأثر مصر بسبب التخزين الرابع لـ سد النهضة، فإن موسم الأمطار الحالي على بحيرة فيكتوريا بلغ مستوى أعلى من المتوسط ومعظم المياه تأتي إلى مصر مما يعوض السد العالي ما نقص منه هذا الموسم.... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

خبير يزف بشرى سارة عن المياه رغم التخزين الرابع لسد النهضة

تأثرت مصر بسبب التخزين الرابع لسد النهضة الإثيوبي لكن موسم الأمطار الحالى على بحيرة فيكتوريا أعلى من المتوسط ومعظم المياه تأتى إلى مصر مما يعوض السد العالي ما نقص منه هذا الموسم.

القوات المسلحة توجه ضربة قاصمة لتجار المخدرات في سيناء

أعلنت القوات المسلحة نجاحها في تنفيذ عدة مداهمات للقضاء على العناصر الإجرامية؛ حيث تم تحقيق نجاحات مؤثرة فى التصدى للمهربين والعناصر الإجرامية التى تهدف إلى الإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة.

رسالة خاصة من الرئيس السيسي لأمير قطر بسبب غزة.. تفاصيل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة شكر للأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر على جهوده المبذولة وفريق عمله، والتي تكاملت مع الجهود المصرية لاتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

السيسي ورئيس الوزراء الهولندي يتفقان على ضرورة تمديد الهدنة في غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من "مارك روته" رئيس الوزراء الهولندي، الذي أشاد بالجهود المصرية للوصول إلى الهدنة الإنسانية في القطاع، وفي هذ الإطار استعرض الرئيس العمل الجاري لتثبيت الهدنة وضمان نجاح عملية تبادل المحتجزين، إلى جانب الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتنظيم عملية استقبال المساعدات الدولية ذات الصلة.

أمير قطر يوجه الشكر للرئيس السيسي على التعاون المشترك لتحقيق الهدنة في غزة

وجه الأمير تميم بن حمد أمير قطر الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهود مصر والتعاون المثمر مع قطر في تحقيق الهدنة بغزة.

خبير: فتح بوابات السدود السودانية ووصول المياه إلى السد العالى

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أن السدود السودانية اقتربت من انتهاء الملء مع استمرار فتح بعض البوابات لوصول المياه إلى مصر من النيلين الأبيض والأزرق.

شركة عربية تعلن ضخ مليار دولار استثمارات بمصر و20 مليار جنيه لإقامة مشروعات جديدة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة ماجد الفطيم القابضة"، و ضياء الدين يحيى، الرئيس الإقليمي للشركة ، وذلك لاستعراض استثمارات ومشروعات الشركة المُرتقبة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

التضامن: 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث الطريق الصحراوي بالمنيا

تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حادث التصادم الذي وقع بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، على الطريق الصحراوي الشرقي جنوب شرقي محافظة المنيا، وأسفر عن مصرع 14 شخصًا، وأصيب 2 آخرين بجروح وكسور.

السيسي يقرر تجديد تعيين أبو النجا وبدوي نائبين لمحافظ البنك المركزي لمدة عام

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 550 لسنة 2023 ، بتجديد تعيين رامى أحمد عادل أبو النجا، وطارق محمد بدوى الخولى، نائبين لمحافظ البنك المركزى لمدة عام، اعتبارًا من 27-11-2023.

بالأسماء.. قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 551 لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله، القائم بأعمال رئيس البنك المركزى، اعتبارًا من 27-11-2023 ولمدة عام، وعضوية 10 أشخاص بينهم نائبا رئيس البنك المركزى.

موعد انتهاء الأعمال الخرسانية.. خبير يكشف تطور جديد في سد النهضة

أثر التخزين الرابع لـ سد النهضة الإثيوبي على المياه التي تصل إلى مصر، وهو ما أدى إلى سد احتياجات مصر المائية عن طريق السد العالي.

رئيس الوزراء يتابع مستجدات مشاركة مصر في مؤتمر المناخ "Cop 28" بالإمارات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة مستجدات مشاركة مصر في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "Cop 28"، المقرر عقده بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.