موعد انتهاء الأعمال الخرسانية.. خبير يكشف تطور جديد في سد النهضة

أثر التخزين الرابع لـ سد النهضة الإثيوبي على المياه التي تصل إلى مصر، وهو ما أدى إلى سد احتياجات مصر المائية عن طريق السد العالي.

وأوضح الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة آخر تطورات سد النهضة التي تظهر من خلال صور الأقمار الصناعية وهي استمرار تدفق المياه من فتحتى التصريف وأعلى الممر الأوسط لسد النهضة.

انتهاء التخزين الرابع بإجمالي تخزين 41 مليار متر مكعب



وأشار الدكتور عباس شراقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن تدفق المياه أعلى الممر الأوسط مستمر منذ التاسع من سبتمبر الماضي بعد انتهاء التخزين الرابع بإجمالي تخزين حوالى 41 مليار متر مكعب، رغم فتح البوابة الشرقية فى 31 أكتوبر الماضي، الغربية يوم 8 نوفمبر الجاري، ويرجع ذلك إلى زيادة مسطح البحيرة إلى أكثر من 1000 كم2، ولكن كمية المياه أعلى الممر انخفضت كثيرًا عنه فى الأسابيع الماضية، ويبلغ حاليا إجمالي التصريف المائي من سد النهضة (الممر + بوابتى التصريف) نحو 100 مليون م3/يوم تقل تدريجيا مع انخفاض كمية المياه التى تمر أعلى من الممر الأوسط التى أوشكت على التوقف، بعدها يجف الممر استعدادًا لبدء الخرسانة فى يناير القادم.

وقال الدكتور عباس شراقي أنه من المتوقع الانتهاء من جميع الأعمال الخرسانية لـ سد النهضة قبل موسم الأمطار المقبل.

وأكد خبير المياه أن معظم هذه المياه تأتي حاليًا إلى بحيرة ناصر بعد اقتراب ملء خزانات السدود السودانية، وقد بدأ وصول أول بشائر مياه النيل الأزرق إليها منتصف أكتوبر الماضى.

وسبق أن أوضح الدكتور عباس شراقي أنه “تمت تعلية جانبي سد النهضة إلى منسوب 635-640 م ومتبقي أقل من 10 أمتار للوصول إلى المستوى النهائي 645 م وسعة تخزينية مقدارها 74 مليار م3، وفى حالة ترك ممر أوسط (مفيض مفتوح بدون بوابات) عند منسوب 640 م فإن التخزين النهائى سوف يكون عند نفس المستوى بحد أقصى 64 مليار م3”.

وتابع الدكتور عباس شراقي: أعمال الاستعدادات للتخزين الخامس والأخير بدأت نهاية أكتوبر الماضي بفتح بوابة التصريف الشرقية لتصريف المياه التي تتدفق أعلى الممر الأوسط بعد توقف التوربينين منتصف سبتمبر الماضي، إلا أن المياه ما زالت مستمرة أعلى الممر ما أدى إلى فتح بوابة التصريف الثانية لسرعة تجفيف الممر الأوسط، ويبلغ إجمالى التصريف اليومي حاليا نحو 70 مليون م3، وبالفعل انخفضت كمية المياه أعلى الممر وسوف تتوقف اليوم أو غدا".

وأشار أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إلى أنه فى ظل تعثر المفاوضات فإنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من رفع الممر الأوسط وجانبي سد النهضة إلى المستوى الأخير خلال عدة أشهر، وقد يصل التخزين الخامس إلى 23 مليار م3 دفعة واحدة وأخيرة، كما حدث هذا العام بتخزين 24 مليار م3.

وأكد الدكتور عباس شراقي أنه فى حالة تشغيل التوربينين أو أى توربين آخر من الإحدى عشر توربينا الجاري تركيب بعضهم فإن مياه التشغيل سوف تصل إلى السودان ثم مصر.