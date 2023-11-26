خبير: فتح بوابات السدود السودانية ووصول المياه إلى السد العالى

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أن السدود السودانية اقتربت من انتهاء الملء مع استمرار فتح بعض البوابات لوصول المياه إلى مصر من النيلين الأبيض والأزرق.

وأضاف شراقي- عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي- بدأ التخزين فى السدود السودانية لهذا العام من مياه النيل الأزرق التى تشكل 60% من إيراد النيل الكلى، بعد انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة فى 9 سبتمبر الماضى 2023، ومع فتح بعض البوابات ابتداء من الأسبوع الثانى من شهر أكتوبر الماضى حتى اليوم، يقترب حاليا مخزون سد الروصيرص من حجمه فى العام الماضى فى مثل هذا الوقت بتخزين حوالى 6 مليار م3.

وتابع :يستقبل السد العالى حاليا معظم مياه النيل الأبيض وما يمر من مياه النيل الأزرق من خلال بوابتى التصريف فى سد النهضة وأعلى الممر الأوسط .