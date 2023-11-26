القوات المسلحة توجه ضربة قاصمة لتجار المخدرات في سيناء

أعلنت القوات المسلحة نجاحها في تنفيذ عدة مداهمات للقضاء على العناصر الإجرامية؛ حيث تم تحقيق نجاحات مؤثرة فى التصدى للمهربين والعناصر الإجرامية التى تهدف إلى الإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة.

القوات المسلحة

وفي نطاق الجيش الثالث الميداني؛ نجحت جهود البحث والتفتيش في اكتشاف وتدمير الزراعات المخدرة في سيناء؛ بإجمالى ستة عشر مرحلة؛ وذلك خلال الفترة من التاسع من أبريل 2023 وحتى الثالث والعشرين من نوفمبر 2023 .

كما أسفرت نتائج المداهمة عن إكتشاف وتدمير 439 مزرعة للنباتات المخدرة بإجمالى مساحة 313 فدان ، تنقسم إلى 300 فدان لنبات الخشخاش المخدر و 10 أفدنة لنبات الهيدرو المخدر و3 أفدنة لنبات البانجو المخدر.

كما تم حرق وتدمير 44 طن و774 كجم مواد مخدرة تنقسم إلى 35 طن بانجو و 4330 كجم بذور بانجو ، و3515 كجم بذور خشخاش و 200 كجم هيدرو مخدر و900 كجم بودرة حشيش و(629) كجم حشيش و200 كجم أفيون.

كما نجحت القوات المسلحة في ضبط 16متهماً وتدمير البنية التحتية للزراعات وتصنيع المواد المخدرة من خلال ضبط وتدمير 14 مصنعاً لتصنيع جوهر الحشيش المخدر و10 مكابس و8 مفرمة حشيش.

كما تم ضبط وتدمير 201 حوض مياة بمساحة 20-30 متر مكعب و52 ماكينة مياة 83000 متر خراطيم مياة و6 مولدات كهرباء و50 لوح طاقة شمسية، كما تم ضبط 9 عربة نقل و 3 دراجات نارية و14 خزنة ذخيرة و492 ذخيرة أنواع .

وتواصل القوات المسلحة جهودها لتنفيذ إستراتيجية الدولة المصرية لإحكام السيطرة وإستمرار القضاء على الزراعات المخدرة ومنع تهريبيها على كافة الإتجاهات الإستراتيجية .

يأتي ذلك إستمراراً لجهود القوات المسلحة لترسيخ دعائم الإستقرار وصون مكتسبات الوطن.

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