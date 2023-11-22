القوات المسلحة تنفذ مشروع إطلاق المياه بالترعة المغذية لمشروع شرق الريف المصرى بتوشكى

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، يرافقه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وعدد من قادة القوات المسلحة والإعلاميين وممثلو وزارة الموارد المائية والرى، مشروع إطلاق المياه بالترعة المغذية لمشروع شرق الريف المصرى بمنطقة توشكى، والذى يأتى ضمن عدد من المشروعات التى تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتشرف على تنفيذها القوات المسلحة.

بدأت المراسم بعرض الموقف التنفيذى للمشروع، والذى نفذته القوات المسلحة بالتعاون مع ووزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية والرى، بمشاركة ما يقرب من 35 ألف عامل من العمالة المباشرة، وكذا مشاركة ما يقرب من 15 ألف عامل من العمالة غير المباشرة، وبلغت مساحة المشروع الإجمالية 140 ألف فدان، حيث انتهت المرحلة الأولى من زراعة 40 ألف فدان تمت زراعتها فى الموسم الماضى، وجار زراعة 100 ألف فدان بالاعتماد على محطتى رى رئيسيتين لتغذية المشروع بتوشكى.

كما تم استعراض أهميه المشروع وما يوفره من حجم مياه لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة بوسائل الرى المتطورة لها، بما يحقق مردودل وعوائد اقتصادية كبيرة لدعم جهود الدولة فى تحقيق طفرة زراعية وفق رؤية متكاملة الأركان فى مجال الأمن الغذائى.

كما شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والمرافقون إجراءات فتح المياه بعدد من المحطات الرئيسية التى تهدف لتعظيم الاستفادة من حجم المياه لرى أراضى المشروع المستهدف زراعتها، بالإضافة إلى الاستماع إلى شرح مفصل عن أجهزة الرى المحورى الجديدة التى صنعت بأيادٍ مصرية بهدف تعظيم الإنتاج المحلى، وكذا السحارة الخاصة بالمشروع وجميع الأعمال المنفذة بها، أعقبتها جولة تفقدية لمشاهدة مراسم بدء موسم زراعة القمح.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر توجيهاته بضرورة التوجه إلى توشكى وتقييم الوضع ومعرفة أسباب تعثر المشروع والذى انطلق عام 1997 بغرض العمل على حل المشاكل والاستفادة من المشروع الوطنى العملاق، والتى تمثلت فى وجود كثبان رملية وأرض صخرية وعدم توفر مياه رى فى عمق الصحراء، بالإضافة إلى تمويل ضخم لتوفير بنية تحتية عملاقة لزراعة الصحراء.

وانطلقت فى يوليو 2020 مهمة إحياء مشروع توشكى عن طريق تحالف 162 شركة وطنية وآلاف من المهندسين والفنيين والعمال والمعدات والآلات، حيث تمت تسوية الأرض وعمل بنية تحتية وإنشاء محطات كهرباء وتجهيز محطات لضخ المياه لأجهزة الرى المحورية، والتى تعد من أفضل وأحدث طرق الرى المميكنة وتساعد على توفير استهلاك المياه.

وأُنشأت محطات رفع عملاقة وأحواض للطرد لتوصيل المياه لأراضى توشكى من بحيرة ناصر مررواً بقناة الشيخ زايد إلى محطتين تنقلان المياه لعدد من الأفرع الرئيسية وتفريعاتهم الجانبية بإجمالى أطوال 385 كم، بالإضافة لرفع منسوب المياه عن مستوى الأرض بارتفاع 32 مترا.

وللتغلب على العوائق الصخرية لوصول المياه لأراضى توشكى، تم استخدام كميات كبيرة من المفرقعات لإزالة تلك الصخور، وبدأ مد شبكات الكهرباء الداخلية بإقامة 12350 برجا هوائيا مع شبكات كهرباء بطول 4923 كم، بالإضافة إلى إقامة 23 موزع جهد متوسط، و234 غرفة كهرباء تحكم، ومبنى إدارى، و660 كشكا لمحطات التوزيع، وتركيب 78 ألف عمود كهرباء مع تنفيذ طرق خدمية ومدقات لأجهزة الرى المحورية بإجمالى أطوال 2933 كم.

كما تم تنفيذ تفريعات إضافية بمساحة تزيد على 22500 كم مربع بإجمالى طول 173 كم، وبلغت كميات الحفر المنفذة 51 مليون متر مكعب وكميات التبطين 780 ألف متر مربع، فضلاً عن إقامة محطتين مياه رئيسيتين لتصريف 8 ملايين متر مكعب فى اليوم، و231 محطة لضخ المياه ، و1028 طلمبة رى.

وتمت زراعة آلاف الأفدنة المزروعة بالقمح والنخيل ومحاصيل أخرى للاستهلاك المحلى والتصدير، حيث بلغت أعداد النخل المزروع 1.5 مليون نخلة والمساحة المزروعة 300 ألف فدان قمح، ومستهدف زراعة 2.3 مليون نخلة وزراعة مساحة 650 ألف فدان قمح، لحصاد مليون طن قمح بنهاية شتاء 2023 - 2024.

يأتي ذلك استمراراً لجهود الدولة المصرية فى تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة بجميع المجالات لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

إستمراراً لجهود الدولة المصرية فى تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة بكافة المجالات لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

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